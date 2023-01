Le rêve de voyager à travers le système solaire peut-il être remis en cause à cause des radiations spatiales ?

Anna Alter est journaliste et écrivain. Docteur en astrophysique, elle a été journaliste à Science et Vie, à l'Evènement du jeudi, grand reporter à Marianne et rédactrice en chef adjointe de La Recherche.

Atlantico : Alors que la NASA se prépare à renvoyer des astronautes sur la surface lunaire, ces missions doivent poser les bases d'une habitation humaine de plusieurs mois sur la surface de la Lune. Mais pour les scientifiques de la NASA, les radiations spatiales représentent un défi de taille. De quoi s’agit-il ? Dans quelle mesure ces radiations sont-elles une menace pour les astronautes ?

Anna Alter : La Terre est un aimant, nous pouvons compter sur ses pôles Nord-Sud et vivons dans un environnement ultra protégé, derrière un champ magnétique puissant qui nous sert de bouclier contre toutes les radiations délétères venues de l’espace. Sans, nous serions mal partis et n’aurions probablement jamais vu le jour. Le Soleil crache en permanence à la figure de notre planète des particules chargées et ces postillons sont très mauvais pour la santé. Mais ce n’est pas tout, d’autres astres plus ou moins chauds, plus ou moins violents, plus ou moins lointains, émettent toutes sortes de corpuscules bourrés d’énergie et des rayons cosmiques se baladent entre les planètes et les étoiles. En arrivant dans nos parages, les particules électriques sont déviées, glissent le long des lignes de champ, et seulement au-dessus des pôles entrent dans l’air, se frottent contre des atomes et déclenchant de superbes aurores polaires, très jolies à voir de loin. Mais fort heureusement à nos latitudes, ces radiations destructrices ne descendent pas dans l’atmosphère, sinon la vie serait tout bonnement impossible au sol…

Alors que la plus longue mission Apollo a duré 12 jours, quelles peuvent être les conséquences en cas de mission plus longue pour le corps humain ? Est-il possible de connaître leurs effets avec certitude ?

On ne sait pas quels effets exactement auraient ces radiations sur l’organisme. Nous manquons d’expériences, mais ce qui est sûr c’est qu’elles ne feraient pas du bien… Comprendre comment elles agissent est vital si on veut prolonger l’aventure et rester longtemps sur la Lune, construire des bases, exploiter ses richesses. Une longue exposition à des particules électriquement chargées n’est jamais neutre, elles passent au travers de la peau, s’infiltrent dans les organes et pourraient même à faible dose provoquer des cancers… Même une heure sans protection adéquate pourrait être mortelle… Pour mesurer avec précision les risques, il fautfaire des études, les recherches sont en cours et on n’est pas rendu… Ce qui est sûr, c’est qu’il faudra sacrément faire attention, loin de notre planète - mère surprotectrice - nous sommes très vulnérables.



Dans l’espace, et donc sans la protection offerte par le champ magnétique terrestre, est-il possible de se protéger de ces radiations ?

Oui on peut se protéger, mais il faut y mettre les moyens, trouver les bons matériaux, construire des parois épaisses, développer des médicaments pour prévenir ou réduire les effets indésirables et des traitements pour réparer les dégâts…

In fine, le rêve de voyager à travers le système solaire peut-il être remis en cause à cause des radiations spatiales ?

Les pessimistes diront qu’il faut cesser de rêver, les optimistes que rien ne pourra nous arrêter,que la Lune n’est qu’une première étape et un tremplin pour aller beaucoup plus loin, vers d’autres planètes voire des étoiles…