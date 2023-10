Comment Joe Biden a conduit le monde au bord du gouffre : une évaluation stratégique

Sous Biden, et malheureusement pour le peuple d'Israël, la faiblesse réelle et perçue des États-Unis a conduit à une succession d'outrages, d'invasions et de problèmes.

Dans son pays, Biden est impopulaire, en proie à des difficultés juridiques et largement considéré comme trop incompétent physiquement et mentalement pour faire son travail.

"Je fais cela depuis longtemps. Je n'ai jamais pensé que je verrais, que j'aurais la confirmation de photos de terroristes décapitant des enfants", a déclaré le président américain Joe Biden, perplexe, à propos des horribles attaques du Hamas contre Israël. Des porte-parole ont précisé par la suite que M. Biden n'avait pas vu les images en question, mais de nombreux médias ont confirmé ces atrocités et, dans certains cas, ont reproduit les photos.

Dans le meilleur des cas, M. Biden a semblé naïf, surtout dans le contexte plus large de la politique étrangère catastrophique de son administration. À bien des égards, c'est son manque de leadership dans ce domaine qui a permis à la crise actuelle de se développer.

En guise d'aperçu, il est instructif de revenir sur les premiers mois chaotiques qui ont suivi l'entrée en fonction de M. Biden. Après plusieurs mesures qui semblaient poursuivre les politiques de l'ancien président Donald J. Trump, et parallèlement à un fort accent bipartisan sur l'endiguement de la Chine, M. Biden a brusquement accéléré le retrait des États-Unis d'Afghanistan.

Les responsables militaires et de politique étrangère pro-Biden, qui se qualifiaient eux-mêmes d'"adultes dans la salle", ont assuré au nouveau président que le gouvernement afghan et l'armée équipée par les États-Unis pourraient tenir tête aux talibans. Sans vraiment chercher à vérifier ces assurances, Joe Biden a annoncé le retrait de l'armée américaine avant que les Afghans ne soient prêts à résister par eux-mêmes, et même avant le retrait des civils américains.

Dans le chaos qui a suivi, des Afghans désespérés se sont entassés à l'intérieur et autour de l'aéroport de Kaboul, tenu par les Américains, dans l'espoir d'être secourus. Certains ont réussi à sortir, mais beaucoup d'autres sont morts en essayant ou ont tout simplement été abandonnés, souvent à un sort brutal, les talibans se vengeant sur les Afghans qui avaient travaillé pour les Américains. Treize marines américains ont été tués alors qu'ils tenaient des positions. Abandonnés par leur gouvernement, des centaines de citoyens américains sont entrés dans la clandestinité ou ont improvisé leur propre sortie. Pire encore, l'armée afghane s'est effondrée en l'espace de quelques jours, laissant aux talibans et à tous les groupes terroristes qui ont acheté ces armes depuis ou qui pourraient le faire à l'avenir des équipements militaires conventionnels américains d'une valeur estimée à 85 milliards de dollars.

Aussi époustouflant qu'ait été le fiasco afghan, les électeurs américains, qui placent la politique étrangère au bas de l'échelle de leurs priorités, l'ont rapidement oublié, tandis que les médias du régime répétaient le mantra selon lequel le retrait, bien qu'inélégant, était néanmoins nécessaire.

Le reste du monde en a tiré une conclusion radicalement différente : la détermination de M. Biden était bien plus faible que celle de M. Trump, qui avait stabilisé l'Afghanistan sans perdre une seule vie américaine au cours des 18 derniers mois de sa présidence. Au contraire, l'approche de M. Biden en matière de politique étrangère rappelle le leadership de l'ancien président Barack Obama, que M. Biden a servi en tant que vice-président et dont l'administration a employé une grande partie de l'équipe de politique étrangère de M. Biden au début de leurs carrières respectives. Six mois seulement après l'Afghanistan, le président russe Vladimir Poutine a lancé sa guerre malheureuse contre l'Ukraine. Encouragé par les postures d'une administration Biden faible, y compris une déclaration directe et stupide de Biden selon laquelle les États-Unis ne réagiraient pas pour contrer l'agression russe, Poutine n'avait rien à craindre.

Si la guerre a mal tourné pour la Russie, le calcul stratégique du Kremlin selon lequel il ne rencontrerait aucune résistance militaire de la part de l'Occident dirigé par les États-Unis était une évaluation tout à fait rationnelle de l'échec de M. Biden dans d'autres régions de la périphérie eurasienne. Il y avait même un précédent. La première invasion de l'Ukraine par Poutine en 2014, à laquelle Obama n'a rien fait pour mettre fin, s'est produite six mois après l'échec d'Obama à faire respecter la "ligne rouge" tant vantée dans le conflit civil syrien, par laquelle le président américain avait promis une intervention militaire si le régime de Bachar el-Assad utilisait des armes chimiques contre des insurgés nationaux. Le fait que M. Obama n'ait pas fait respecter cette interdiction a permis à M. Poutine de savoir qu'il pouvait agir sans conséquences militaires pour s'emparer de la Crimée et soutenir les mouvements indépendantistes pro-russes dans le Donbass.

De manière instructive, la présidence Trump a réussi à dissuader Moscou en cajolant les membres européens de l'OTAN pour qu'ils s'engagent à augmenter leurs dépenses de défense, en se retirant des accords de contrôle des armements de l'ère de la guerre froide qui ne servaient plus les intérêts américains, en fournissant pour la première fois des équipements militaires létaux à l'Ukraine, en imposant des sanctions à la Russie à leur plus haut niveau avant la guerre actuelle, et en informant Moscou qu'une nouvelle agression contre l'Ukraine aurait des conséquences catastrophiques.

L'approche musclée de Trump a également fonctionné avec l'Iran. Il a judicieusement abandonné un accord datant de l'ère Obama qui payait Téhéran pour qu'il retarde son programme nucléaire pendant une dizaine d'années, sans pour autant l'arrêter. Trump a renforcé son soutien militaire et diplomatique à Israël, à l'Égypte, à l'Arabie saoudite et à d'autres alliés régionaux traditionnels des États-Unis qui étaient ou sont devenus des antagonistes de l'Iran. Il a anéanti ISIS, neutralisé les ressources militaires iraniennes en Irak et présidé à l'indépendance énergétique des États-Unis pour la première fois depuis les années 1940. Dans ce qui est sans doute la réalisation la moins appréciée de sa présidence, Trump a ignoré un consensus de Washington de longue date mais malavisé qui liait la résolution de toutes les questions relatives au Moyen-Orient à une solution durable au conflit israélo-palestinien. Par le biais des accords d'Abraham, il a réussi à ignorer cette question et a négocié les premiers accords de paix entre Israël et des pays majoritairement musulmans depuis 1994.

Joe Biden est revenu sur toutes ces positions. Il a restreint la production nationale d'énergie pour satisfaire les exigences environnementales de la gauche radicale, ce qui a eu pour effet inexcusable de rendre l'économie américaine dépendante du pétrole du Moyen-Orient et de provoquer une flambée des prix de l'énergie et de l'inflation dans une économie anémique post-COVID. Il s'est mis à dos les alliés régionaux des États-Unis en fondant les contrats d'armement et d'investissement sur des exigences irréalistes en matière de droits de l'homme et d'autres éléments intangibles, les poussant ainsi dans les bras de la Russie et de la Chine, qui se sont proclamées des alliés "illimités", ont inclus l'Iran dans une alliance tripartite anti-américaine de facto et ont progressivement attiré des dizaines d'économies du monde en développement dans leur orbite.

Dans son pays, Joe Biden est impopulaire, en proie à des difficultés juridiques, largement considéré comme trop incompétent physiquement et mentalement pour faire son travail et susceptible de perdre sa réélection - probablement face à un Trump en pleine résurrection - en 2024. Il préside une frontière sud qui échappe largement au contrôle du gouvernement, alors que des millions de citoyens étrangers entrent illégalement aux États-Unis, ce qui sape la confiance et met à rude épreuve les ressources. Cette situation contribue à une société amèrement polarisée, dont elle est le symptôme, dans laquelle le camp de M. Biden défend un dogme d'inspiration marxiste que la majeure partie du reste du monde trouve déconcertant, déroutant et émasculant, et que ses opposants nationaux considèrent comme de la stupidité ou de la trahison.

Le déclin de la détermination américaine a enhardi l'agression chinoise en Extrême-Orient, supprimé tout effet dissuasif des conflits régionaux qui ont éclaté dans des endroits qui étaient jusqu'à récemment stables, et poussé les alliés européens à envisager de se déplacer vers une position intermédiaire dans un conflit mondial émergent. Les institutions internationales créées pour gérer ou atténuer les conflits mondiaux sont devenues de moins en moins efficaces en l'absence d'un leadership américain ferme, et la plupart d'entre elles semblent condamnées au mieux à l'inutilité et au pire à la résistance active.

Le pire, c'est que M. Biden a rétabli le mauvais accord nucléaire avec l'Iran, enhardissant ainsi Téhéran à retarder mais non à annuler son programme d'armes nucléaires, à accroître son soutien au Hezbollah au Liban, à cultiver une relation patron-client similaire avec le Hamas à Gaza et à soutenir d'autres gouvernements et mouvements anti-américains dans la péninsule arabique, en Afrique et même en Amérique latine.

Le Hamas et le Hezbollah, ainsi que les sources de renseignement citées par les médias américains, confirment tous que l'Iran a joué un rôle essentiel dans la planification et l'exécution des récentes attaques contre Israël, qui ont fait plus de 1 200 morts et des milliers de blessés. Le parlement iranien s'est levé d'un bond pour scander "Mort à l'Amérique" (et pas seulement à Israël) lorsque la nouvelle de l'attaque lui est parvenue.

Le mois dernier, les États-Unis ont débloqué 6 milliards de dollars d'actifs iraniens pour obtenir la libération de seulement cinq prisonniers détenus par l'Iran. Lorsque la guerre de Gaza a éclaté quelques semaines plus tard, l'administration embarrassée de M. Biden s'est lancée dans un contrôle des dommages à haute énergie, arguant que les fonds n'étaient destinés qu'à un usage humanitaire et qu'ils n'avaient pas été et ne pouvaient pas être utilisés à d'autres fins. Cela ne correspond pas à l'affirmation du président iranien Ebrahim Raisi selon laquelle il utiliserait l'argent à sa guise. Elle ne tient pas non plus compte du fait que l'Iran sait parfaitement que si 6 milliards de dollars lui sont rendus, cet argent est fongible et peut être utilisé pour des besoins convenus tout en libérant d'autres fonds à des fins militaires et terroristes.

Vendredi, des rapports ont confirmé que les pressions américaines ont poussé la Banque centrale du Qatar, qui avait accepté de contrôler les fonds libérés, à annuler l'accès de l'Iran à ces fonds. Mais le mal est fait. Sous Biden, et malheureusement pour le peuple d'Israël, la faiblesse réelle et perçue des États-Unis a conduit à une succession d'outrages, d'invasions et de problèmes. Un président plus ferme peut prendre le relais et le fera un jour. Une défense plus ferme des intérêts américains, à l'intérieur du pays et à l'étranger, pourrait annuler l'échec de l'héritage de Biden. Mais ce prochain président devra faire preuve d'une détermination à toute épreuve pour réparer ses erreurs.

Cet article a été initialement publié dans The European conservative.