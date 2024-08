Carla Valerio est maître de conférences et chercheuse au TeachLab de la faculté d'éducation de la Southern Cross University, Gold Coast, Australie. Elle enseigne les unités liées au programme d'études et à la pédagogie, ainsi que la danse et la gymnastique dans le cadre de la licence en éducation, primaire et secondaire (spécialisation en éducation physique et à la santé) et de la maîtrise en enseignement. Les recherches et l'enseignement de Carla se concentrent sur les stratégies d'apprentissage social dans la formation des enseignants en éducation physique. Sa ligne de recherche s'appuie sur la pédagogie centrée sur l'élève et la théorie de l'apprentissage social, et se concentre sur l'amélioration des enseignants par la mise en œuvre d'approches pédagogiques innovantes.