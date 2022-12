Clovis était un fieffé réactionnaire…

Exposition Clovis.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Au Muséum d’archéologie national de Saint-Germain-en-Laye, une exposition est consacrée à Clovis et aux francs. Mais elle est précédée d’un avertissement destiné aux visiteurs ignorants.

Cet avertissement figure en tête du catalogue de l’exposition. Il explique en quoi Clovis et les siens étaient ringards et réacs.

Au temps des Francs, « on se mariait, dit le catalogue, entre personnes du même sexe ». Le texte poursuit en expliquant que les Francs ne connaissaient ni « l’identité du genre » ni « l’homosexualité ».

Il est effet patent que les Francs ne sacrifiaient pas au mariage pour tous. Quant à l’homosexualité, nous savons que Clovis se contentait de la belle Clotilde au lieu de batifoler comme il se doit avec un quelcquonqe Chilpéric ou Aymeric.

Triste, ô combien triste période qui ne connaissait pas les merveilleuses avancées dont fait état le catalogue. Le musée précise qu’il serait impossible à un Franc « de se projeter dans le monde d’aujourd’hui qui est le fruit d’une longue histoire ». Nous non plus, on ne se projette pas. Et c’est avec bonheur que nous souhaitons revenir au temps de Clovis. Pour conclure, nous ne savons pas exactement quel jugement porte le catalogue sur la conversion de Clovis au catholicisme. Nous supposons, sans trop de risque de nous tromper, que cet acte sera porté à son débit.