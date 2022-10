Clotilde, convertie à l'islam et enceinte, tuée par son compagnon polygame !

Les policiers ont fait une découverte macabre rue de la Chaussée à Montargis.

On est où, là ?

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Les policiers ont fait une découverte macabre rue de la Chaussée à Montargis. Ils ont trouvé le corps sans vie d'une jeune femme enceinte de huit mois et, sur son corps, des traces de sévices et de torture.

Son compagnon et sa deuxième épouse ont été mis en examen. Et le bébé n'a pu être sauvé. Ils habitaient un T1, elle, ses trois enfants en bas âge, lui, sa deuxième épouse, et ses deux enfants. Huit dans un T1 !

Clotilde avait rencontré son compagnon au Sénégal. Et c'est lui qui l'avait convertie à l'islam qu'elle pratiquait de façon rigoriste. Elle et lui refusaient l'accès de leur logement aux services sociaux. Et elle n'avait accepté aucun examen prénatal, son islam rigoriste interdisant qu'on touche à son corps.

Ça s'est passé à Montargis, une jolie petite ville. En France, donc. Mais est-on bien sûr qu'il s'agit de la France ?