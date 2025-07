© AFP or licensors

Green city life

Cinq moyens de rendre les immeubles (littéralement) plus verts

Des façades luxuriantes de Patrick Blanc aux structures vivantes de Baubotanik, l’architecture verte ne se limite plus aux simples murs plantés : elle greffe des platanes pour remplacer l’acier, tisse des villes entières dans les branches et conçoit des cabanes « compostables » qui se transforment en forêt. En laissant parfois la nature faire son œuvre sans contrôle humain, ces expériences redéfinissent le design durable et interrogent nos technologies de construction.