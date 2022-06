"Chutes, rebonds et autres poèmes simples" de Jacques Roubaud : après le soporifique Peace and Love, voici enfin l’ouragan du rêve, le poème qu’est toute vie humaine

"Chutes, rebonds et autres poèmes simples" de Jacques Roubaud est publié aux éditions Gallimard.

"Chutes, rebonds et autres poèmes simples"

De Jacques ROUBAUD

Gallimard

Parution en octobre 2021

94 pages

12 euros

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME

Un voyage de l’âme et du corps qui n’a pas d’âge mais est doté d’un titre que l’auteur a identifié comme des Chutes, Rebonds et autres poèmes. Les chutes y sont courtes mais chacune d’entre elles est une histoire entre un homme et une ou plusieurs femmes qu’il a aimées ou manquées. Quant aux rebonds de Jacques Roubaud, nous les suivons amoureusement : une piste, puis cent autres qui, chacune, se veulent uniques.

POINTS FORTS

Voilà la poésie telle quelle peut être : une source de faits de tous les jours, ressentis comme s’ils étaient vrais et tous susceptibles d’être nôtres ; un voyage immobile où les sens et les lieux vont et viennent, dessinant une géographie qui danse du bus 30 à Paris à la National Gallery de Londres. Rêves et réalités se mêlent à la cadence qui leur est propre. Le Japon glisse pour revenir à Berlin, Zurich, Turin mais qu’allions-nous faire à Budapest ?

QUELQUES RÉSERVES

Aucune.

ENCORE UN MOT...

Le plus agréable, dans la lecture de ces poèmes, est qu’aucun ne laisse indifférent. Outre leur justesse, les mots y deviennent les images d’une histoire sortie de l’écrin que seul Jacques Roubaud sait ouvrir à sa guise. Interrogeant cette partie de lui-même qu’est son âme, nous la suivons comme si nous jouissions soudain d’un sésame capable de traverser le temps.

UNE PHRASE

Ils sont tous très tentants. Pourquoi ? Parce qu’ils se poursuivent, comme si une idée en chassait une autre, donnant le sentiment au lecteur que lui-même les crée au hasard de ses promenades :

« Longuement,

nous nous étendrons sur des plages puisque tout

sera fini, plus

de virus

de vieillesses, maladies …plus » -( p.25)

« Dans le « trente »

Un bébé confisque

votre doigt avec amour

Il vous a choisie

Comme mère

de réserve et n’en démord pas. » - (p. 57)

« Je remue

la nuit des visages

que je ne reconnais pas

s’ils n’ont pas écrit

très lisible

leur nom au-dessous de leur tête. » - (p.51)

L'AUTEUR

Jacques Roubaud a derrière lui soixante-dix œuvres dont la dernière, Chutes, rebonds et autres poèmes, vient d’obtenir le Goncourt de la poésie 2021 pour l’ensemble de son œuvre : celle-ci se compose de la prose, du théâtre, des poèmes et des écrits de théorie littéraire.