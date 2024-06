Chloé Morin : « Électoralement parlant, le bulletin Nouveau Front Populaire n’est pas du tout le meilleur moyen de faire barrage au RN… c’est même l’inverse »

Marine Le Pen et Jordan Bardella lors d'un meeting de la campagne des élections européennes, le 2 juin 2024.

Atlantico : La campagne pour les élections législatives anticipées s'est ouverte dès l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron. Depuis l'union de la gauche sous la bannière du Nouveau Front Populaire, ses candidats n'ont eu de cesse de répéter qu'ils constituaient le meilleur barrage à la montée du Rassemblement national. Cette affirmation tient-elle face à l'analyse des données dont vous disposez ?

Chloé Morin : Non Nous ne sommes plus en 2002, où tous les républicains et démocrates de droite et de gauche s’étaient retrouvés derrière Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen. D’abord, parce que sa fille a une meilleure image, fruit d’un long travail de normalisation, et de purge des éléments programmatiques les plus inquiétants pour les électeurs (la sortie de l’euro par exemple). Et ensuite, parce que la gauche unie compte un parti, La France insoumise, qui est un repoussoir pour un grand nombre d’électeurs modérés, qui renvoient RN et LFI dos à dos. La vérité, c’est que les candidats d’Emmanuel Macron ou des Républicains font à ce jour (et en faisant abstraction des contextes locaux, implantations, et différentes sensibilités qui existent au sein de l’alliance de gauche) de meilleurs remparts au RN en second tour que les candidats du nouveau front populaire. 41% des Français préfèrent une victoire du RN face a la gauche, contre 34% pour la gauche… je ne suis pas loin de penser que sans alliance avec LFI, la gauche s’en serait mieux sortie au second tour de cette élection (grâce à la participation très haute elle aurait bien été qualifiée au premier tour, contrairement à ce que disent beaucoup de leaders de gauche pour justifier cette alliance que nombre de leurs électeurs voient comme une grave compromission).

Au sein même du NFP, il existe différentes réalités. Un candidat PS, bien implanté localement, a-t-il plus de chances de l'emporter face au RN qu'un candidat LFI parachuté ? Quel rôle la "bannière de l'union" peut-elle jouer dans l'élection (ou la non-élection) des candidats de la gauche ?

Il est à peu près certain que les candidats LFI, qui plus est ceux qui ne sont pas sortants ou bien implantés, seront beaucoup plus en difficulté dans leurs duels face au RN que les candidats PS. L’inconnue à ce jour est la suivante: le simple fait de faire partie d’une coalition avec LFI pourra-t-il handicaper le PS localement ou non? Difficile de trancher cette question pour le moment.

Si la gauche, contrairement à ce qu'elle affirme, n'est pas le meilleur candidat pour bloquer l'ascension du Rassemblement national, de qui s'agit-il exactement ?

Dans un duel de préférence (qui n’est pas un second tour et n’a qu’un titre indicatif, aucun sondage de second tour ne pouvant être fiable alors que le premier n’a pas eu lieu) entre le RN et le candidat soutenant Emmanuel Macron, ce dernier recueille 44% de souhaits de victoire, contre 36% au RN. La victoire est possible. L’effet est certainement le même chez les candidats LR, d’autant plus chez les sortants qui sont déjà des « survivants » des précédents scrutins.

Comment expliquer que la gauche, en dépit de tout ce qu'elle affirme, ne soit pas le meilleur candidat pour bloquer la montée du RN ? S'agit-il d'une erreur (ou d'une succession d'erreurs) de communication politique ou le problème est-il plus profond ?

Les leaders de la gauche n’ont pour beaucoup pas compris que LFI était devenu, surtout depuis le 7 octobre, un repoussoir absolu. Et pas seulement pour les juifs. Certains leaders socialistes l’ont compris mais n’ont pas eu le choix, croyaient-ils, dès lors que le PC et les verts sont allés s’allier à LFI dès le lendemain des européennes. Je crois que ce choix là existait, et que le PS va payer durablement cette alliance. Car les français n’y verront pas qu’un petit accord technique, conclu du bout des lèvres dans le seul but d’éviter le pire. C’est une trahison de certaines valeurs et combats profonds, dont on donne le sentiment que finalement « face au RN, ils ne comptent pas ». Comment expliquer que l’antisémitisme du Rassemblement national est grave, tout en fermant les yeux sur celui qui se répand dans une partie de La France insoumise? Les gens voient tout. Ils voient que la gauche de gouvernement qui leur a fait avaler des réformes difficiles au nom de la responsabilité budgétaire sont prêts à vider les caisses pour obtenir le pouvoir. Les messages envoyés par cette élection, pas seulement par la gauche, sont effarants et ne contribueront en rien à rétablir la confiance du peuple en ses dirigeants.