Cancer

Chimiothérapie : refroidissement et antioxydants, deux pistes prometteuses pour limiter la chute des cheveux

Des chercheurs ont montré que le « cold cap » n’est pleinement efficace qu’à 18 °C ; au-delà, la protection chute. En compensant ce manque de froid par des antioxydants tels que N-acétylcystéine ou resvératrol, ils obtiennent un double bouclier qui épargne totalement les follicules et pourrait, après essais cliniques, préserver dignité et qualité de vie de bien plus de patients sous chimiothérapie.