(IN)SECURITE
6 octobre 2026
Chiffrage des homicides, du petit trucage à la falsification
Arrive fatalement le moment où un pouvoir déboussolé, prêt à tout pour camoufler le réel criminel, cesse de mentir aux autres (diffuser sa propagande) et se ment à lui-même - là, il trafique son propre tableau de bord - pourtant crucial pour qu'il pilote son propre appareil.
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THEMATIQUESPolitique
Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.
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Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.