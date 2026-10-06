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Le ministre français de l'Intérieur, Laurent Núñez, quitte le Conseil des ministres après la réunion hebdomadaire au cours de laquelle ont été présentés le projet de budget de l'État pour 2027 (PLF) et le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2027, au palais de l'Élysée à Paris, le 1er octobre 2026.
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(IN)SECURITE

6 octobre 2026

Chiffrage des homicides, du petit trucage à la falsification

Arrive fatalement le moment où un pouvoir déboussolé, prêt à tout pour camoufler le réel criminel, cesse de mentir aux autres (diffuser sa propagande) et se ment à lui-même - là, il trafique son propre tableau de bord - pourtant crucial pour qu'il pilote son propre appareil.

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MOTS-CLES

Insécurité , crime , gouvernement , calcul , manipulations

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Xavier Raufer

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date:  La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers. 