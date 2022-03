"Chers Parents" d'Emmanuel et Armelle Patron : comédie familiale acide à souhait

"Chers Parents" d'Emmanuel et Armelle Patron est à découvrir au Théâtre de Paris.

CHERS PARENTS

Mise en scène : Armelle Patron et Anne Dupagne

Avec Frédérique Tirmont Bernard Alane Elise Diamant Rudy Milstein Emmanuel Patron







Théâtre de Paris Salle Réjane

15 rue Blanche

75009 PARIS

01.86.47.72.49

https://www.theatredeparis.com

Du 24 février au 31 mai 2022 Du mardi au samedi à 20H30 Le samedi à 17H et le dimanche à 15H30

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME

Les trois enfants d’une famille plus qu’unie sont appelés d’urgence par leurs parents pour une nouvelle qui va bouleverser leur vie à tous. Trop tôt, trop tard pour se dire combien on s’aime. Une comédie familiale acide à souhait.

POINTS FORTS

. Il y a dans cette comédie à rebondissements incessants, une précision dramaturgique implacable qui vous tient en haleine tout le long du spectacle jusqu’à la dernière réplique. On anticipe, on ébauche des solutions, on prend parti et chaque fois, on est surpris

. Sans stéréotyper les personnalités, on savoure une unité de jeu formidable qui nous plonge invariablement au cœur de toute histoire familiale. On reconnaît tel ou untel avec cette confortable sensation de voir très bien la paille dans l’oeil du voisin en oubliant confortablement la poutre qui nous aveugle. C’est tellement meilleur chez les autres.

. Pour une telle situation, simple, intelligente et inventive, on doit mentionner une mise en scène dynamique aussi bien que discrète au service d’un texte ciselé, de qualité.

. Le talent jubilatoire de Frédérique Tirmont et de Bernard Alane est à l’égal de leurs partenaires dont on sent un réel plaisir de jouer ce spectacle. Chacun compose une partition sensible, habitée et originale, éloigné de tous les clichés. C’est un bonheur pour communicatif.

. Une réflexion cynique sur la famille, sur l’amour, sur l’argent et la fragilité de l’humain, le tout enveloppé dans le charme de la bourgeoisie d’une comédie bien troussée.

QUELQUES RÉSERVES

Je n’en ai pas trouvé.

ENCORE UN MOT...

Tellement heureux de retrouver une comédie française de qualité qui puisse tout à la fois divertir en s’appuyant sur une thématique très présente au sein de notre société.

Quelle est la qualité d’une bonne comédie ? Ne pas reconnaître les comédiens mais adhérer tout de suite à l’histoire qu’il nous propose. Se moquer de nos travers en nous insufflant un peu de retour sur nous-mêmes dans la légèreté et l’intelligence. Savoir combiner l’élégance avec le trivial pour satisfaire tous nos instincts en éveil. Nous sommes dans du divertissement au meilleur sens du terme dans lequel le plaisir de spectateur est le fruit d’un vrai cadeau fait par les artistes. Tout à la fois à l’écoute du public, de ses réactions et toujours incarné sans jamais aucun cabotinage, quand tous les talents sont réunis, auteurs, metteuses en scène et comédien(n)es, c’est un moment à partager entre amis et …en famille… à vos risques et périls… sourire aux lèvres.

UNE PHRASE

JEANNE / Il n’est jamais trop tard pour reprendre les bases d’une bonne éducation.

L'AUTEUR

Quoi de mieux qu’un frère et une sœur pour écrire en semble une pièce sur la famille.

Ils collaborent ensemble depuis longtemps. Emmanuel est comédien et scénariste et Armelle scénariste pour la télévision. Ils ont écrit de nombreux scénarios de programmes courts à succès pour la télévision comme notamment « nos chers voisins », « Scènes de ménage ».

Ils ont un sens de la formule et du rythme qui fait mouche à chaque fois.