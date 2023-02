Chers amis wokistes…

Ces luttes ont en commun « la haine du capitalisme », assène François Cusset. Et « le capitalisme » est responsable de tous les méfaits de l’anti-wokisme.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

A la manœuvre, le philosophe François Cusset. Il pense bien et coche toutes les cases de la bêtise wokiste. Mieux que lui, on ne saurait faire.

Sur les ondes de la radio sur service public, il a désigné, sans les ménager, ses ennemis. Ceux qui dénoncent “le racisme anti-blanc”. Ceux qui critiquent l'hystérie des néo-féministes. Et sur sa lancée, il poursuit, sûr de lui-même et dominateur : « Le wokisme est un épouvantail dressé par les réactionnaires. » Qui, ajoute-t-il, « n’appartient pas à une minorité ethnique ou sexuelle » ne comprendra jamais à quel point le wokisme est nécessaire. Mais tous les espoirs sont, selon lui, permis. Car, ajoute-t-il, « une jeunesse se lève ». Elle a, reconnaît-il, « ses tics de langage ». Sans doute parce qu’elle parle wesh-wesh...Tel, de cette jeunesse, viendra l’avenir lumineux de l’humanité.

Ces luttes ont en commun « la haine du capitalisme », assène-t-il. Et « le capitalisme » est responsable de tous les méfaits de l’anti-wokisme. Nous nous sommes reconnus et avons décidé de ne plus écouter Radio France.

PS : François Cusset a écrit un livre « La haine de l’émancipation ». Vous n’êtes pas obligé de l’acheter...