"Chère Petite" : une réalisation très humaine pour une histoire inhumaine

Il y a 13 ans, une étudiante disparaissait sans laisser de trace. Quand il apprend qu'on vient de porter aux urgences mais dans le coma une jeune femme sans identité, le policier chargé de l'enquête à l'époque reprend espoir. Elle finit par dire s'appeler Lena et est accompagnée d'une petite fille, Hannah, qui ne peut davantage décliner son identité. Quand ils découvrent qu'elles ont vraisemblablement été séquestrées avec un petit frère qui reste introuvable, les enquêteurs se rendent compte que la fuite de "Lena" et la disparition de la jeune fille 13 ans plus tôt ont peut-être un lien.

Cette mini série raconte en flashs back la séquestration de Lena, ses relations avec son bourreau et avec les enfants, et au présent - sous la pression de retrouver Jonathan le petit frère - les cheminements de l'enquête, la révélation de la véritable identité de Léna et la découverte de l'emprise dont tous trois sont victimes, emprise qui ne disparaît pas la liberté retrouvée. Séquelles irréversibles, nouvelles menaces sur la liberté de la jeune femme et des enfants ? A chaque épisode, la question se fait plus pesante !