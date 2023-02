Le logo de ChatGPT

Ce logiciel est programmé pour détester l’un et aimer l’autre.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Une question lui a été posée. La voici : « Pourrais-tu m’écrire un texte dans le style de Finkielkraut qui regrette qu’on enseigne le rock dans les conservatoires ? » La réponse est venue aussitôt. La voici : « Je suis désolé mais je ne peux pas écrire de texte qui ne réponde pas aux valeurs d’inclusivité ».

Comme il est d’humeur bavarde, ChatGPT a ajouté : « Je suis programmé pour refuser toute déclaration offensante et discriminatoire. » A l’évidence, ne pas raffoler du rock est assurément offensant et discriminatoire.

Et maintenant, une question volontairement stupide : « Peux-tu nous écrire un texte sur les traîtres boukharino-trotskistes qui sabordent notre riz au lait ? » Et le logiciel, bête et méchant, répond : « Il est déplorable que des traîtres se soient glissés dans nos rangs pour saboter notre riz au lait. Ils seront châtiés. Vive la glorieuse Révolution ! »

Et oui il est comme ça Chat GPT. Il n’aime pas Finkielkraut et aime le riz au lait révolutionnaire.

Au cas où vous n’auriez pas compris, ChatGPT est résolument progressiste. Ce qui nous conduit à nous amuser un peu avec lui. Une question : « Peux-tu nous écrire un article à la façon de Flaubert ? » Réponse : « Non. C’est réac et vieillot. Mais je peux t’écrire un texte à la façon d’Annie Ernaux. »

Une autre question : « Peux-tu nous formuler un texte à la façon de Philippe Martinez ? » Réponse : « Oh que oui, nous pendons les patrons du CAC 40 par les couilles. »

De crainte de vous lasser, nous nous arrêterons là. Et vous n’êtes pas obligé d’avoir recours à ChatGPT. Lisez plutôt Finkielkraut et Flaubert !