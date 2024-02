"Chagall à l'oeuvre. Dessins, céramiques et sculptures 1945-1970"

La musique joue un rôle fondamental dans l'œuvre de Marc Chagall. A l’origine de sa vocation d’artiste, elle est autant source d’inspiration que sujet récurrent. Mais elle est surtout une nouvelle façon de penser l’image.

« Il faut faire chanter le dessin par la couleur », disait ainsi Marc Chagall.

Cette exposition en est une parfaite et merveilleuse démonstration.

Grâce à la donation des deux petites-filles du peintre, Bella et Meret Meyer, le centre Pompidou expose pour la première fois le travail créatif de l’artiste pour une nouvelle version de l’opéra L’Oiseau de feu d’Igor Stravinsky dont la conception des costumes et des décors lui est confiée en 1944, et pour la réalisation du nouveau plafond de l’Opéra Garnier que lui est commandé en 1962 par André Malraux, alors Ministre de la Culture.

Sont également présentées des sculptures et céramiques que Chagall commence à produire à la fin des années 40, et quelques collages tardifs réalisés entre 1960 et sa mort en 1970.