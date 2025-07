MAGA

Cette vaste étude révèle ce que le mouvement MAGA signifie vraiment aux yeux des Américains

Devenu cri de ralliement, label commercial et ligne de fracture politique, « Make America Great Again » célèbre ses dix ans. Pour les républicains interrogés, c’est le retour de l’« America First » : industrie, armée forte, valeurs familiales et frontières hermétiques. Pour les démocrates, le slogan incarne nostalgie blanchiste, recul des droits des minorités et culte autoritaire de la personnalité. Deux lectures que l’enquête de politologues américains confirme, dessinant une nation plus polarisée que jamais sur la définition même de sa « grandeur ».