Les portraits du chancelier allemand Olaf Scholz et de Vladimir Poutine.

Dmitri Stratievski est Politologue et historien (FU Berlin), et directeur du Centre d'études est-européennes de Berlin (Osteuropa-Zentrum Berlin e.V.).

Un nouveau consensus traverse aujourd'hui les couloirs du pouvoir en Allemagne : le concept de Russland-Politik était une erreur et doit être radicalement révisé. Ce concept était l'approche dominante de l'Allemagne vis-à-vis de la Russie depuis des décennies ; il s'agissait d'un pari sur la transformation de la Russie grâce à un rapprochement avec l'Occident ; ses espoirs reposaient sur des échanges culturels, économiques et scientifiques actifs.

Les plus hauts responsables politiques allemands ont tous fait cet éloge : nous avons sous-estimé la volonté de Poutine de déclencher une guerre d'agression en Europe à un coût aussi énorme, et nous ne voyons plus la possibilité d'un retour à la politique de rapprochement. La coalition au pouvoir et la CDU, la plus grande force d'opposition, sont ici unies. Les exceptions sont les positions de la gauche et de l'AfD ; mais ces partis, en raison de leur faible représentation au Bundestag, ne peuvent pas avoir une influence majeure sur la politique de l'État.

Dans le même temps, le pivot historique de la politique allemande ne s'étend guère à son image de la Russie et de la société russe. L'historien et publiciste allemand Karl Schlegel utilise la définition de "russophilie sentimentale" pour rendre compte de l'humeur sociopolitique à Berlin pendant la République de Weimar. Cette expression est toujours d'actualité. Les attitudes allemandes - jusqu'au sommet - sont toujours marquées par une certaine image unidimensionnelle et stéréotypée de la Russie, conditionnée par un désir subconscient d'isoler tout élément positif d'une série d'événements négatifs.

Analysons trois récits principaux dans lesquels une "russophilie sentimentale" de l'élite allemande se manifeste de manière saillante.

"La guerre de Poutine" ou "Poutine n'est pas la Russie".

Le jour de l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie, le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré : "Avec son attaque, le président russe Poutine a violé de manière flagrante le droit international. Il n'y a aucune justification à ces actions. C'est la guerre de Poutine. Poutine, ayant commencé sa guerre, a commis une grave erreur". Le site officiel du gouvernement fédéral a mis les mots "C'est la guerre de Poutine" en titre du message sur le discours du chef du cabinet, en en faisant des mots clés. Trois jours plus tard, dans son discours-programme au Bundestag, Scholz a mentionné Poutine 12 fois, notamment dans la phrase "L'agression de Poutine." Le chancelier a souligné : "Il faut le dire clairement : cette guerre est la guerre de Poutine". Le 8 mai, dans un discours à la nation marquant l'anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, le chancelier a réitéré les mots sur "l'agression de Poutine" et "la volonté de Poutine de conquérir l'Ukraine", même s'il a ajouté que "le bureau du chancelier est conscient du soutien important dont bénéficie Poutine au sein de la population russe."

D'autres sociaux-démocrates rejoignent également leur leader. La ministre de l'intérieur Nancy Faeser a utilisé cette phrase dans presque tous ses discours au cours des premiers mois de la guerre. "La guerre de Poutine" est devenue une formulation stable pour les conférences de presse des partis ; en particulier, la faction parlementaire du SPD. Elle est également utilisée par des hommes politiques de premier plan d'autres partis ; par exemple, le secrétaire général de la CDU, Mario Chaya. Cette caractérisation est devenue une partie intégrante des titres et des articles des médias d'information de tout l'éventail politique - des chaînes de télévision de droit public ARD et ZDF au journal de gauche Frankfurter Rundschau, ou de la publication financière Capital au journal régional Sächsische Zeitung.

Bien entendu, les sociaux-démocrates et les conservateurs de haut rang savent que Poutine n'est pas seul à prendre des décisions ou à les mettre en pratique. Sans le consensus militariste des élites russes, une attaque contre l'Ukraine n'aurait pas été possible. Dans le même temps, les hommes politiques allemands établissent encore souvent une distinction entre "Poutine" et "la Russie", et pas seulement pour des raisons de politique étrangère. C'est ce à quoi ils sont habitués, et ce que l'électeur veut entendre de leur part.

De "bons Russes", un "mauvais gouvernement".

Ce récit est étroitement lié au précédent ; il possède néanmoins ses propres caractéristiques. Inspirés par la perestroïka de Gorbatchev et les réformes d'Eltsine, les représentants de l'élite politique allemande considèrent le parcours de Poutine non seulement comme une cause de leur propre déception, mais aussi comme une sorte de déviation de la voie correcte et démocratique du développement de la Russie, qui s'est produite contre la volonté de la majorité des Russes. Selon eux, le tournant vers l'autoritarisme, qui ne date pas d'hier, ne peut bénéficier du soutien global du peuple russe.

Dans le discours qu'il a prononcé à l'occasion du décès de Mikhaïl Gorbatchev, M. Scholz a rendu Poutine responsable de l'échec de la démocratisation de la Russie. Poutine crée "de nouvelles lignes de démarcation en Europe". Dans le discours précité du 27 février au Bundestag, le chancelier a "pris sous protection" les Russes, les séparant de fait du président : "Poutine, et non le peuple russe, a décidé de déclencher une guerre. Cette séparation est importante pour moi. La réconciliation entre Allemands et Russes après la Seconde Guerre mondiale était et reste un chapitre important de notre histoire commune. Et je sais combien il est difficile pour beaucoup de nos citoyens nés en Ukraine ou en Russie de supporter cette situation. Nous ne laisserons pas ce conflit entre Poutine et le monde libre rouvrir de vieilles blessures et conduire à une nouvelle division." Le chef de la CDU, Friedrich Merz, est rarement d'accord avec la position de Scholz, mais dans ce cas, les politiciens étaient unis. Merz a tweeté en mars : "Ni le peuple russe ni les personnes qui se sentent liées à lui ne sont nos ennemis. Poutine est responsable de la guerre". Le deuxième homme politique le plus important de la CDU, Mario Chaya, n'était pas moins clair : "Vladimir Poutine ne mène pas seulement la guerre contre l'Ukraine. Il la mène au détriment de la population de la Russie. Nous voulons, je veux que les personnes ayant des racines russes sachent que le peuple russe n'est pas notre ennemi."

La sympathie pour les "bons Russes" s'est également manifestée lors du débat sur une éventuelle interdiction des visas touristiques européens pour les citoyens de la Fédération de Russie. L'establishment allemand s'est opposé de manière consolidée à une telle mesure. Outre la volonté de ne pas priver l'opposition russe de la possibilité de quitter rapidement le pays, la frontière entre les "autorités" et les "Russes" s'est à nouveau clairement manifestée. En août, Scholz a une fois de plus répété les mots sur la "guerre de Poutine" et exposé les priorités : "Il n'y a aucun avantage si les sanctions sont dirigées contre tout le monde, contre les innocents. Ce n'est pas une guerre du peuple russe." La ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock (Verts), qui a activement critiqué la politique russe bien avant février 2022, a exprimé une pensée similaire. Pour elle, il est important "dans une situation de guerre agressive brutale de ne pas abandonner définitivement 140 millions de personnes en Russie" et de ne pas utiliser le principe de la responsabilité collective.

"La grande culture russe" ou "Comment ne pas donner du Tchekhov à Poutine".

La grandeur de la culture russe, ainsi que le stéréotype de l'"âme russe" énigmatique et en même temps attirante, est l'un des stéréotypes les plus courants en Allemagne. Déjà à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, la diffusion des livres de Fiodor Dostoïevski en allemand dépassait presque celle des livres en russe. De nos jours, à côté d'une sanctification résiduelle de la culture russe dans la société allemande, s'est ajoutée l'opinion selon laquelle c'est la culture qui a aidé la Russie dans le passé à emprunter la voie de l'européanisation, et elle sert aujourd'hui d'un des derniers fils reliant la Russie moderne à la démocratie européenne.

Pour cette raison, la politique d'annulation de la culture par rapport au patrimoine culturel russe n'avait et n'a aucune chance d'être mise en œuvre à grande échelle en Allemagne. Personne n'a prévu de retirer les livres de Tolstoï et de Boulgakov des bibliothèques scolaires ; ni d'interdire les productions de "La Dame de pique", qui continue à être jouée avec succès à l'Opéra de Wiesbaden ; ni d'annuler le concert classique d'été en plein air à Berlin, où un pianiste russe a interprété Rachmaninov et est ensuite monté sur scène avec un orchestre dirigé par un chef russe. Des dizaines de magasins continuent de fonctionner en Allemagne où l'on peut acheter des livres en russe, y compris des publications au contenu anti-occidental. Des restrictions de nature non étatique - comme le non-renouvellement de contrats par des théâtres, des orchestres ou des sociétés philharmoniques - ont frappé les personnalités culturelles qui ont exprimé haut et fort leur soutien à la guerre russe contre l'Ukraine, c'est-à-dire qui ont adopté une position pro-Kremlin. Pourtant, l'intervention des fonctionnaires était isolée et a immédiatement fait l'objet d'une attention particulière et d'une censure publique. L'orchestre des jeunes de Rhénanie-du-Nord-Westphalie répète depuis de nombreuses années dans la maison de la culture de la petite ville de Lindlar. Le répertoire de l'orchestre comprend notamment les symphonies de Tchaïkovski. En 2022, le maire local n'a pas autorisé une répétition générale des œuvres du compositeur russe avec la participation des auditeurs, car "la guerre de la Russie est dirigée contre l'Ukraine, contre les gens qui y vivent et contre leur culture." Après une vague de critiques, il est revenu sur sa décision.

La ministre allemande de la culture, Claudia Roth, est membre du parti des Verts et est connue pour être une critique constante du Kremlin. Malgré cela, elle a activement participé à la campagne visant à "protéger la culture russe". Dès le début du mois de mars, elle a déclaré : "Je mets en garde contre les tendances à boycotter l'art et la culture russes ou contre une attitude générale de suspicion à l'égard des artistes russes. La culture russe, diverse et riche, fait partie du patrimoine culturel européen et de la culture européenne actuelle." Dans une interview de juillet, Roth s'est référé à l'exemple de Lindlar et a souligné : "Il y a beaucoup d'incertitude en ce moment sur la façon de traiter la culture russe. Je pense qu'un boycott serait une erreur totale. Ce sont souvent des personnalités culturelles russes qui tentent de préserver les derniers îlots de liberté. Il existe une grande culture russe, que ce soit la musique, la littérature ou Anton Tchekhov. Je ne laisserai pas Poutine m'enlever Tchekhov".

"Zones interdites"

L'image de la Russie dans son aspect culturel, historique et humaniste reste positive en Allemagne. Les profanes allemands, et les politiciens avec lui, opposent Poutine ou, au mieux, un "Poutine collectif" au peuple russe, qui souffrirait des actions du Kremlin presque autant que les Ukrainiens. Le slogan informel "Pouchkine au lieu de Poutine", qui s'est enraciné dans la conscience de masse des Allemands au cours des 15 dernières années, n'a pas disparu avec le déclenchement de la guerre. La "russophilie sentimentale" reste un élément commun de la pensée. Ceux qui tentent de s'opposer, bien qu'ils ne soient pas politiquement ostracisés, passent toujours pour des solitaires. La critique de l'État russe et de la société dans son ensemble, sans mentionner constamment le nom du président et les compliments obligatoires adressés aux "bons Russes", y compris la recherche des raisons profondes, sociales et historiques de la politique actuelle de la Russie, reste plutôt le lot des experts et des journalistes.

Cet article a été publié initialement sur le site de Riddle Russia et a été traduit avec leur aimable autorisation : cliquez ICI