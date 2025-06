Souveraineté vs droits humains ?

Cette révolte qui monte en Europe contre la Cour européenne des droits de l’Homme

Alors que les tensions migratoires atteignent des sommets partout en Europe, plusieurs gouvernements accusent la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) d’entraver gravement leur capacité à expulser des étrangers condamnés pour des crimes graves. Italie, Danemark, France, Allemagne, Grèce ou encore Royaume-Uni : tous dénoncent des interprétations excessives de la Convention qui, selon eux, empêchent de protéger leurs citoyens. Ce bras de fer avec Strasbourg, nourri par une opinion publique de plus en plus hostile à l’immigration irrégulière, met en lumière une fracture croissante entre exigences démocratiques nationales et principes juridiques transnationaux.