Cette révolte populiste qui pourrait bien gagner les urnes européennes

Des personnes passent devant des affiches annonçant les prochaines élections européennes, présentes sur la façade du Parlement européen, à Strasbourg.

Mick Hume est un journaliste et auteur anglais basé à Londres. Il a été le rédacteur en chef du magazine Living Marxism à partir de 1988, et le rédacteur en chef de spiked-online.com à partir de 2001. Il a été chroniqueur au Times (Londres) pendant 10 ans. Aujourd'hui, il écrit pour The European Conservative, Spiked, The Daily Mail et The Sun. Il est l'auteur, entre autres, de Revolting ! How the Establishment are Undermining Democracy and What They're Afraid Of (2017) et Trigger Warning : is the Fear of Being Offensive Killing Free Speech ? (2016), tous deux publiés par Harper Collins.

Il est assez révélateur que le parti populiste de droite qui a fait son apparition lors des élections générales au Portugal en mars 2024 s’appelle "Chega !" ("Assez!"). Le message que des millions d’Européens semblent vouloir transmettre à l’establishment européen lors des élections de juin est qu’ils en ont tous assez qu'on leur dicte leur conduite.

La révolte démocratique populiste s’étend dans presque tous les États membres de l’UE, bouleversant l’ordre politique avec la montée des partis souverainistes et conservateurs – même dans des bastions du socialisme et de la social-démocratie comme le Portugal et les Pays-Bas.

Pendant ce temps, parmi les piliers traditionnels du pouvoir européen, le parti de droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) arrive en deuxième position dans les sondages nationaux, et la leader du Rassemblement national (RN) Marine Le Pen est présentée comme la favorite pour remplacer le président français Emmanuel Macron.

Les États membres subissent une réaction populiste commune contre la centralisation croissante du pouvoir dans l’UE et l’impact destructeur qui en résulte sur la vie des Européens, depuis l'immigration massive jusqu’au Green Deal.

Les convois de tracteurs bloquant les routes et les villes partout, alors que les agriculteurs en colère protestent contre le dogme idéologique du zéro émission qui détruit leurs moyens de subsistance et leurs communautés, incarnent le caractère européen du soulèvement.

Plus tôt cette année, alors que les agriculteurs protestataires allumaient des feux en brûlant des pneus et affrontaient la police anti-émeute devant le Parlement européen, une banderole exposée à Bruxelles a permis d'illustrer la plainte de millions de personnes aujourd'hui. Ce panneau portait la mention suivante : « Ce n’est pas l’Europe que nous voulons. »

Non, ce n’est pas l’Europe que nous voulons. Il s’agit de l’Europe politique construite par les élites européennes qui croient savoir mieux que nous tous ce qui est le mieux pour nous. Des élites qui privilégient leur « Union toujours plus étroite » plutôt que la souveraineté nationale et la démocratie ; qui imposent des politiques d’austérité verte pour « sauver la planète » sans penser aux dommages qu’elles causeront sur la vie de millions de personnes sur le terrain ; qui forcent les nations européennes à accepter une immigration massive, non pas tant parce qu’ils aiment les migrants, mais parce qu’ils détestent les frontières nationales et l’idée d’un peuple souverain maître de son propre destin.

C’est cette Europe qui a conduit de nombreux Européens à rejeter les vieux partis politiques qui l’ont construite. Le pouvoir est de plus en plus concentré entre les mains de bureaucrates bruxellois non élus et des grands acteurs.

« Plus d’Europe » – et donc moins de voix pour les peuples européens – est la réponse des élites à tout. Et des millions de personnes en ont assez !

L’establishment politique de l’UE et ses alliés médiatiques se sont unis dans une campagne visant à dénigrer et à délégitimer la révolte démocratique de notre époque. Ils veulent transformer le populisme en gros mot, le qualifiant de « virus » contre lequel la démocratie doit être vaccinée. Ils qualifient tous les mouvements politiques extérieurs au courant dominant d’« extrémisme de droite », qui devraient être annulés, censurés, interdits ou emprisonnés.

Ils cherchent à minimiser la révolte populiste, affirmant par exemple que les agriculteurs qui protestent sont des paysans désargentés exploités par des extrémistes. Un prétendu expert a même suggéré que les agriculteurs arboraient des drapeaux arc-en-ciel LGBT depuis leurs tracteurs, probablement pour éloigner les sangsues d’« extrême droite », tout comme l’ail était censé éloigner les vampires.

Les élites européennes saisiront également chaque occasion pour déclarer « la fin du populisme », en annonçant avec suffisance que le retour de l'archi-eurocrate Donald Tusk au poste de Premier ministre en Pologne l'année dernière signifie que « les adultes sont de nouveau aux commandes » et que les vilains enfants ont été envoyés au lit.

Pourtant, d’une manière ou d’une autre, le populisme national refuse de se coucher, se réveillant à plusieurs reprises avec un nouvel élan de vie dans un pays européen après l’autre. Car contrairement aux calomnies de ses détracteurs, la montée populiste n’est pas l’invention d’« extrémistes » politiques. Au contraire, les peuples d’Europe sont en avance sur les partis populistes dans leur colère contre l’establishment. Les politiciens n’ont pas organisé les manifestations des agriculteurs ni les protestations contre l'immigration massive qui ont éclaté sur tout le continent, mais ont tenté de rattraper leur retard.

Nous assistons à l’éclatement d’un clivage profond entre deux Europe. Il y a celle qui est centrée sur les citadelles élitistes de Bruxelles, de Luxembourg ou de Francfort, où les commissaires européens, les juges et les banquiers centraux publient leurs règles et décrets. Et puis il y a celle qui est authentique, où des millions d’Européens doivent faire face aux conséquences sur leur mode de vie.

Cette fracture de plus en plus nette garantit que le populisme ne disparaîtra pas de si tôt. Il n’y a rien de superficiel ou de conjoncturel dans la révolte de ce peuple. Cela fait longtemps qu'elle se profile à l'horizon.

La démocratie, telle qu'inventée par les Athéniens de l'Antiquité, comportait deux éléments constitutifs : demos – le peuple – et kratos – le pouvoir ou le contrôle. Depuis que la démocratie est réapparue sous sa forme moderne en Europe, les oligarchies ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour maintenir les demos et les kratos aussi éloignés que possible.

Depuis sa création en tant que Communauté européenne du charbon et de l’acier en 1952, puis Communauté économique européenne en 1956, jusqu’à l’Union européenne depuis 1993, l’élite européenne a cherché à séparer le contrôle en Europe de toute expression de la volonté populaire.

Le pouvoir à Bruxelles a été construit dans un système de contrôle descendant par des commissions, des tribunaux et des fonctionnaires irresponsables, un système que l’ancien président de la Commission européenne Jacques Delors, « l’architecte » patricien de l’Union européenne, a qualifié de « despotisme bienveillant ».

Aujourd’hui, l’establishment européen cherche à redéfinir la démocratie dans le sens de ce qui convient à ses intérêts étroits. Il finit ainsi par tenter de défendre la « démocratie » contre les démos eux-mêmes, contre les mauvaises personnes qui s’obstinent à voter pour les mauvais partis, les populistes.

L’idée de « démocratie » de l’UE est que les États membres votent pour faire ce que Bruxelles leur dit. Dans le cas contraire, ils peuvent s’attendre à être punis. Comme l’avait prévenu la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avant les dernières élections italiennes, si un « gouvernement démocratique est prêt à travailler avec nous », tout ira bien. Mais « si les choses vont dans une direction difficile, j’ai parlé de la Hongrie et de la Pologne, nous avons les outils ».

En d’autres termes, si vous votez dans la mauvaise direction – comme l’ont fait les Italiens en élisant Giorgia Meloni au poste de Première ministre – vous n’êtes plus considéré comme démocrate à Bruxelles. Et vous pouvez vous attendre à être soumis aux mêmes « outils » – un chantage juridique déguisé en « État de droit » – que la Hongrie et auparavant la Pologne, où les gouvernements conservateurs démocratiquement élus se sont vu refuser des milliards de financements européens pour ne pas avoir respecté les ordres de Bruxelles en matière de politique migratoire ou familiale.

Cette tendance dangereuse est allée plus loin en Allemagne, où des discussions sérieuses ont lieu sur la nécessité de « défendre la démocratie » en interdisant l’AfD. Afin de sauver le peuple de lui-même, les élites refuseraient ainsi à des millions d’Allemands le droit de voter pour le parti de leur choix.

Les mêmes tendances sont évidentes dans toute l’UE à l’approche des élections de juin. Les grandes publicités devant le Parlement européen à Bruxelles, exhortant les citoyens de l’UE à « Utilisez votre voix » seraient plus précises si elles mettaient en garde « Utilisez votre vote de manière responsable – ou bien… ».

Il est temps de passer à l’offensive et de défendre la démocratie et la souveraineté nationales. Ils tentent par tout les moyens de dénigrer le populisme et de le faire passer pour un gros mot. Je me souviens de la définition du mot dans le dictionnaire de Cambridge : « Populisme – idées et activités politiques destinées à obtenir le soutien des gens ordinaires en leur donnant ce qu’ils veulent ». Donner aux gens ce qu'ils veulent ! Scandaleux! Cette idée pourrait faire horreur aux élites européennes. Mais nous devrions sûrement adopter le populisme comme un autre mot pour désigner la démocratie.

Et lorsqu’ils tentent de qualifier les manifestations populistes d’« extrême droite », nous devrions renverser l’argument en nous identifiant aux causes qu’ils ont cherché à diffamer.

Alors, est-ce désormais de l’extrême droite que de haïr les islamistes génocidaires du Hamas et de protester contre l’antisémitisme en Europe ? Est-ce désormais l’extrême droite qui soutient les agriculteurs européens qui luttent pour défendre leurs moyens de subsistance et nourrir le continent ? Est-ce désormais « l’extrême droite » qui insiste sur le fait biologique qu’il n’y a que deux sexes et que les hommes ne peuvent pas exiger d’être traités comme des femmes ? Ou bien les parents et les autres personnes qui protestent contre l'exposition des enfants à des spectacles de travestis sont-ils désormais à l'extrême droite ?

Nous devons indiquer clairement que nous allons continuer à défendre ces principes et bien d’autres, quelles que soient les insultes que nous recevons en retour.

Si nous sommes audacieux, les élections européennes peuvent être une excellente occasion de porter un coup dur à l’oligarchie bruxelloise. Les conservateurs devront faire confiance au peuple et à la démocratie, car c’est leur meilleur espoir de riposter contre les institutions antidémocratiques contrôlées par l’autre camp. Le récent résultat du référendum irlandais, où le peuple a choqué ses dirigeants en rejetant la proposition woke des élites de Dublin d’exclure la famille de la Constitution, devrait nous remplir d’espoir.

Il y a cinq ans, lors des élections européennes de 2019, je faisais partie d'un petit groupe dans un bureau au-dessus d'un magasin londonien, menant la campagne du Brexit Party. Six semaines après que Nigel Farage a lancé le parti, nous avons remporté ces élections avec plus de voix que les partis conservateur et travailliste réunis. Preuve que, même dans la vieille Grande-Bretagne, tout peut arriver en politique de nos jours. Cinq ans plus tard, alors que le cri « Assez ! » et l’exigence de « reprendre le contrôle » se répandent dans toute l’Europe en 2024, le génie populiste et démocrate ne retourne pas dans la bouteille bruxelloise.

Chaque crise politique confirme désormais que la véritable menace contre la démocratie européenne, contre la capacité des peuples à contrôler leur propre destin, vient d’en haut et non d’en bas. Lorsque The European Conservative a lancé la chronique Democracy Watch pour suivre ces tendances, nous avons clairement indiqué que, derrière tous les enjeux de chaque élection européenne d’aujourd’hui, « il y a une question plus importante et tacite : qui gouverne ? Qui va décider de l’avenir de l’Europe ? S’agira-t-il des élites centralisatrices de l’UE ou des gouvernements nationaux ? Les peuples d’Europe, ou les technocrates de Bruxelles et les banquiers centraux de Francfort ?

Qui gouverne ? Cela reste la vraie question sur les bulletins de vote de juin. Essayons de faire en sorte que l’oligarchie européenne obtienne une réponse qui ne lui plaira pas.

Cette publication sera présente dans le prochain guide de 132 pages publié par The European Conservative sur les élections européennes de juin 2024, disponible la semaine prochaine.

