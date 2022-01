Des membres de la communauté transgenre défilent à Jérusalem le 25 juin 2009.

Atlantico : Pour Erica Anderson, psychologue transgenre installée à Berkeley, les adolescents qui s’interrogent sur leur identité de genre ne sont pas suffisamment accompagnés avant d’entamer une transition. Quelles sont en France les démarches ou les conditions à remplir aujourd’hui pour entamer une transition ?

Céline Masson : Avant d’envisager un changement de sexe, il faut faire l’objet d’un suivi psychiatrique. Le médecin est censé prévenir les parents avant tout acte, qu’il soit chirurgical ou non.

En réalité, il n’y pas de démarches à proprement parler. C’est aujourd'hui toute l’ampleur du problème. Les jeunes, très bien renseignés, se rendent dans des centres spécialisés qui s’appuient sur des directives internationales, notamment celles de la WPATH (association professionnelle mondiale pour la santé des personnes transgenres). S’ils sont censés rassembler des professionnels, ils sont en réalité infiltrés par de nombreux activistes et l’association souffre d’un manque flagrant d’objectivité, ce qui peut être problématique. Ils s’appuient d’ailleurs sur des standards de soin qui sont repris par de nombreux professionnels français et qui me semblent beaucoup trop légers.

S’il faut normalement être prudent et prendre son temps pour bien cerner la personnalité de l’enfant, certains activistes n’hésitent pas à orienter les jeunes vers des professionnels complaisants qui leurs prescrivent des traitements très rapidement.

À Lire Aussi

Médecine de la transsexualité : cette autre thérapie de conversion tout aussi dangereuse que celle que l’on vient d’interdire

Nous voyons de plus en plus d’adolescents qui présentent des psychopathologies tout à fait classiques : anorexie, dépression… Ils sont souvent complètement embrigadés et pensent qu’ils régleront leurs problèmes en effectuant une transition, ce qui peut en réalité s’avérer très dangereux. Cet embrigadement idéologique est complètement hallucinant. On le ressent dans les écoles, sur les réseaux sociaux... Il touche des enfants de plus en plus jeunes. Certains sont persuadés de vouloir entamer une transition à 12 ou 13 ans ! De nombreux parents sont complètement désemparés et parlent même de « cluster » dans les lycées.

Pensez-vous qu’il faudrait mettre en place davantage de mesures de contrôle lorsqu’il s’agit de processus chez les enfants ou adolescents ?

Il faudrait bien évidemment mettre en place davantage de mesures de contrôle.

Avant de pouvoir poser un diagnostic et orienter un individu vers une transition, il faudrait au minimum un an de suivi. Notre positionnement est donc l’attente et la prise en charge psychothérapeutique. Nous ne voulons pas accompagner la demande mais au contraire l’interroger.

Aujourd’hui, le problème est que les directives officielles de l’OMS et de la WPATH nous semblent influencées par une forme de militance. Les jeunes devraient être reçus par des médecins, des psychiatres et des psychologues non idéologisés et qui réussiront à les prendre en charge sur le long terme.

La meilleure solution consiste à recevoir ces jeunes pour les entendre. De nombreux individus finissent d’ailleurs par changer d’avis. On peut également prescrire des antidépresseurs, qui fonctionnent très bien.

À Lire Aussi

Transgenre : La dangereuse démagogie de la circulaire Blanquer

Il est intéressant de noter que pour les mineurs, une autorisation des deux parents est obligatoire pour un changement de nom à l’école. Depuis la circulaire Blanquer, si on estime qu’un adolescent se trouve en difficulté dans sa famille avec des parents transphobes, l’école peut changer le prénom de l'enfant sans accord parental.

Il y a également une possibilité de trouver des hormones sur Internet et de nombreux professionnels pensent que les jeunes risqueraient de se fournir via des réseaux peu scrupuleux s’ils n’étaient pas pris en charge de manière officielle.

Comment faire pour distinguer la dysphorie de genre du simple mal-être adolescent ?

Je n’adhère pas à l’appellation de dysphorie du genre qui vient du DSM (manuel diagnostique des troubles mentaux). On devrait plutôt parler de malaise identitaire d’identité sexuée. Il existe de véritables transsexuels mais c’est extrêmement rare, très loin de ce que l’on peut voir aujourd’hui.

Il est important de noter que le fait d’être mal dans son corps est le propre même de l’adolescent. Cela arrive très régulièrement. De nombreuses jeunes filles n'apprécient pas leurs seins par exemple. De plus, les jeunes sont souvent plus influençables et peuvent se faire embrigader très rapidement.

À Lire Aussi

Cette discrète mais bien réelle offensive de l’idéologie transgenre sur l’école française