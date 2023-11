Cette nouvelle loi scientifique qui permet de décrire l'évolution de la vie, des minéraux, des planètes, des étoiles et de pratiquement tout le reste de l'univers

Des chercheurs ont proposé une loi scientifique "manquante" pour l’évolution de la vie et de la matière dans l'Univers.

Anna Alter est journaliste et écrivain. Docteur en astrophysique, elle a été journaliste à Science et Vie, à l'Evènement du jeudi, grand reporter à Marianne et rédactrice en chef adjointe de La Recherche.

Atlantico : Des chercheurs ont proposé une loi scientifique "manquante" pour l’évolution de la vie et de la matière dans l'Univers. "Il s'agissait d'une véritable collaboration entre scientifiques et philosophes pour aborder l'un des mystères les plus profonds du cosmos : pourquoi les systèmes complexes, y compris la vie, évoluent-ils vers de plus grandes informations fonctionnelles au fil du temps", a résumé Jonathan Lunine, co-auteur de l'étude et professeur de sciences physiques à l'Université Cornell, dans un communiqué. Quel est l'objet cette étude et quel est le rapport avec la théorie de Darwin ?

Anna Alter : L’étude très ambitieuse se propose de trouver « une loi manquante » régissant l’évolution de tous les objets animés et inanimés qui composent l’Univers ainsi que l’Univers lui-même. Autrement dit, l’équipe pluridisciplinaire de scientifiques veut généraliser la théorie de Darwin qui ne s’applique qu’aux être vivants et repose sur cinq solides piliers : 1) le monde n’est pas figé et ne tourne pas en rond non plus, il change continuellement et les organismes qu’il héberge se transforment également au fil des ans pour s’adapter à leur nouvel environnement. 2) Animaux, végétaux, microorganismes ont tous un ancêtre commun 3) les espèces donnent régulièrement naissance à des descendants qui ne leur ressemblent pas et qui en leur tournant le dos finissent, faute de contact, par se détacher définitivement des parents. 4) Les modifications s’effectuent au gré du seul hasard, sans l’intervention d’une force divine, ni un plan préétabli. 5) la sélection naturelle opère le tri, les faibles et les inadaptés sont éliminés, tandis que les individus en harmonie avec leur milieu croissent, se multiplient et transmettent leurs caractères à une nombreuse descendance.

L’équipe composée de philosophes, d’astrobiologistes, d’un physicien théoricien, d’un minéralogiste et d'un data scientist a décidé d’élargir la théorie en ajustant ces cinq piliers aux minéraux, aux planètes et aux étoiles qui comme nous naissent, vivent et meurent. On sait aujourd’hui que l’Univers n’est pas immuable, il bouge en permanence et les objets célestes qu’il abrite se transforment également au cours du temps en se conformant à leur milieu… L’ensemble de ce qu’on observe est issu du Big bang, ternes ou brillants, nous avons tous pour ancêtre commun un rayonnement extrêmement dense qui a donné naissance à tout ce qu’on voit et ne voit pas. Dans les minutes qui ont suivi l’explosion primordiale, se sont formés atomes, molécules et toute la matière dont sont bâtis les astres qui peuplent le ciel. Comme tous les organismes ici bas, ces derniers se modifient, se complexifient, foisonnent et une sélection naturelle fait aussi le tri là haut.

Quelle est la méthode utilisée ? Est-ce suffisant pour tirer des conclusions générales ?

Cette nouvelle loi est universelle et s’applique aussi bien aux sujets vivants qu’aux objets inanimés. Elle stipule dans le jargon que « les informations fonctionnelles d'un système augmentent », c'est-à-dire que le système évolue en devenant de plus en complexes au fil du temps. En clair, pour se faire une place dans l’Univers, tous les objets célestes ou terrestres, organismes compris, doivent évoluer. Mais attention pas n’importe comment, ils doivent obligatoirement se plier aux contraintes de leur environnement, sinon ils sont impitoyablement éliminés par la sélection. Seuls résistent les mieux dotés en fonction de leur milieu…

A quels éléments non-vivants cette loi de l'information fonctionnelle croissante s'applique-t-elle ?

La loi s'applique à tous les systèmes formés à partir de nombreux composants, atomes, molécules qui comme les cellules peuvent être disposés et réarrangés de manière répétée et adopter de multiples configurations différentes…Comme je l’ai dit plus haut, elle régit aussi bien les objets célestes que les organismes terrestres, elle est générale et c’est ce qui plait à la communauté scientifique.

Quelles perspectives la découverte de cette loi ouvre-t-elle ?

La publication de cette théorie de l’évolution généralisée qui suggère que toutes les espèces d’objets sont en perpétuelle transformation et subissent au cours du temps des modifications adéquates leur permettant de durer a été accueilli avec enthousiasme. « Un article superbe, audacieux, vaste» pour les uns, «une brise d’air frais soufflant sur un terrain difficile» pour les autres. Mais pour l’heure ce n’est qu’une théorie qui permet une meilleure compréhension du monde, et c’est déjà beaucoup.

