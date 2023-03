Cette infâme campagne que déchaînent fréristes, islamistophiles et idiots utiles contre Florence Bergeaud-Blackler

Islamistes radicaux et Frères musulmans avaient massivement investi la manifestation contre l'islamophobie le 10 novembre 2019, à Paris.

Atlantico : Florence Bergeaud-Blackler, qui vient de publier Le frèrisme et ses réseaux, une enquête nourrie sur l’entrisme des frères musulmans en Europe est victime d’une forte campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux. Sur quoi est-elle attaquée ?

Fadila Maaroufi : Florence Bergeaud-Blackler a écrit un ouvrage brillant sur le frérisme, une analyse fine qui permet de comprendre le fonctionnement idéologique et stratégique des Frères Musulmans en Europe. C’est la première fois qu’un chercheur du CNRS le démontre de façon claire et dépassionnée en nous faisant comprendre comment les Frères Musulmans pensent, ce qu’ils ont en tête. Et évidemment cela ne plait pas aux concernés, mais aussi à tous ceux qui les ont protégés et couverts et notamment dans les universités. Ce n’est pas un hasard si François Burgat a lancé cette attaque contre Bergeaud-Blackler, ce directeur de recherche du CNRS à l’ IREMAM maintenant à la retraite, a toujours soutenu les Frères Musulmans et continue de le faire cette fois en attaquant son ex-collègue qui elle a dû travailler dans l’ombre à contre courant.

On peut remarquer que ses attaques et celles de Souhail Chichah avec qui il a partagé cet article odieux de Mediapart n’ont rien à lui reprocher sur le fond, alors il lance des anathèmes : extrême droite, nazi, sioniste. Il en est de même pour Rafiq Chekkat qui a comparé l'auteure à Drumont, dans un texte délirant que la revue d’Alain Gresh Orient XXI a publié. Ces textes sont tellement mauvais qu’il n’y a qu’une explication : elle a touché juste et ils paniquent.

Qui sont les artisans de cette campagne ? S’agit-il uniquement des fréristes ou trouve-t-on aussi des profils différents (islamistophiles et idiots utiles ou autre) ?

François Burgat est un compagnon de route sur lequel Florence Bergeaud-Blackler a écrit des pages éclairantes dans son livre. Chichah est un militant indigéniste belge de la sphère frériste, un peu comme Houria Bouteldja en France. C’est lui qui a lancé le buqablabla contre Caroline Fourest. C’est un colérique dangereux qui avait dans son équipe deux personnalités belges sulfureuses comme Nordine SAÏDI militant décolonial et fondateur de Bruxelles Panthères et le jihadiste Abdellah BOUDAMI. C’est extrêmement grave parce que cela signifie que lorsque vous faites un travail sérieux sur les dérives de l’islam, vous êtes presque certains d’être attaqués. La question à se poser maintenant est qu’elles seront les conséquences aussi bien pour l’intégrité physique que sur le plan professionnel pour Florence Bergeaud-Blackler ? Qui va se mobiliser et la soutenir en politique, les Université, le CNRS, les académiciens, les intellectuels, les médias ? L’enjeu est la liberté de conscience et la liberté académique qui est mise à mal depuis plusieurs décennies. Il n’est plus possible de former des étudiants dans ces conditions.

L’observatoire des fondamentalismes de Bruxelles a épinglé le rôle de la Revue Orient XXI. Quel est-il ? Qui est à la manœuvre ?

Le directeur est le journaliste Alain Gresh et d’autres personnalités clairement orientées pro-palestinienne et anti-sionistes. Vous pouvez prendre les éléments de ce thread sur le financement d’Orient 21.

Dans quelle mesure la campagne qui vise Florence Bergeaud-Blackler est-elle, in fine, la confirmation de ce qu’elle dénonce dans son ouvrage ?

Toutes les caractéristiques et l’analyse du fonctionnement stratégique du monde frériste décrites dans l’ouvrage de Bergeaud-Blackler est d’une manière mise au jour par ces attaques. Mais ce n’est qu’un début. Les Frères notamment à Bruxelles sont en position de force dans les universités il y a certains sujets dont on ne peut plus débattre comme la laïcité ou alors dans sa version inclusive c’est-à-dire soumise aux diktats religieux. Et les attaques contre Gilles Kepel et Bernard Rougier montrent que c’est aussi difficile en France. Il faut une vraie prise de conscience !

Que faire face à cela ?

Il faut que la presse en parle pour interpeler les politiques et le CNRS afin que Florence Bergeaud-Blackler puisse jouir d’une protection et prendre des mesures fermes sur ces attaques graves qui conduisent à des conséquences grave, ces attaques la cibles publiquement comme pour l’affaire tragique de Samuel Paty, Charlie Hebdo,… . Elle vient de recevoir une menace de mort. Cela peut nuir à sa réputation en tant que chercheuse ce qui aura comme conséquence une mise à l’écart, se voir refuser des postes ou monter en grade et la suppression de financement pour ces recherches. Le silence nous rend complice.