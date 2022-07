Cette fraude délibérée qui a plombé deux décennies de recherche sur Alzheimer

Pourquoi la recherche contre la maladie d’Alzheimer piétine-t-elle ?

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir" chez Grasset, et "Longue vie" , aux éditions Telemaque

Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.

Atlantico : Ce mois-ci la recherche contre la maladie d’Alzheimer est chamboulée. Le chercheur qui aurait trouvé l’une des causes les plus importantes du déclin cognitif de la maladie d’Alzheimer aurait falsifié son travail. Actuellement en train d’investiguer, la revue Nature appelle les chercheurs à la précaution s’ils doivent utiliser le travail publié en 2006. Comment auraient-ils procédé selon les allégations ?

Christophe de Jaeger : Les travaux ont été publiés dans l’une des plus grandes revues scientifiques, Nature. Il s’agit d’une recherche sur l’influence de la protéine amyloid-β dans le développement de la maladie d’Alzheimer. Avant chaque publication scientifique, on soumet son travail à des reviewers et à un comité d’experts, ils lisent nos recherches et posent un certain nombre de questions sur la véracité des informations et sur la méthode choisie.

Une fois l'article validé et publié, personne ne peut penser que les données publiées sont fausses sauf s’il y a des erreurs manifestes. Ici, il semblerait que cela n’aurait pas été le cas et que les figures de l’étude auraient été construites et falsifiées d’après les premiers éléments de l’enquête. Si cela est avéré, cette fraude aurait des conséquences énormes en termes de temps pour les chercheurs et les victimes.

À quel point cette fraude aurait-elle ralenti la recherche ? Les médicaments développés se focalisaient-ils tant sur cet oligomère ?

Une fois la publication faite, elle est validée par la revue scientifique. Ainsi, d’autres chercheurs se sont basés sur la protéine Aβ*56 dans leur travail de recherche pour trouver une cure à la maladie d’Alzheimer. Ils ont alors tenté de se défaire de cette protéine et un certain nombre de médicaments testés durant 20 ans n’ont pas eu l’effet escompté.

Il peut y avoir une différence de physiologie entre un cerveau humain et de souris, objets des recherches. Or, ce qui peut marcher chez la souris peut ne pas marcher chez l’être humain, mais ici cela s’apparenterait plus à une fraude qu’à un problème de compatibilité. Ces dernières années, les différents laboratoires qui ont tenté de trouver des médicaments destinés à lutter contre cette maladie ont fait fausse route en se disant que leur échec venait d’une différence entre la souris et l’être humain. Personne n’a remis en cause la recherche car cette différence arrive souvent.

Le drame est aussi humain car des personnes ont été intégrées dans des protocoles de recherche. Il y a eu donc des problèmes à l’inclusion. Lorsque l’on cherche à traiter une personne touchée par Alzheimer, il faut être sûr qu’elle ait une maladie d’Alzheimer et pas une démence vasculaire, front-temporale ou autre chose. L’exactitude du diagnostic est fondamentale pour valider le traitement, mais ici certains groupes de recherches ont inclus des malades non Alzheimer dans un protocole qui traite de la maladie à cause de cette fraude. La recherche a donc été dans une impasse depuis 2006.

Les chercheurs ne connaissent pas la cause première de la maladie. En 2006, les travaux de Sylvain Lesné ont d’autant plus intéressé le monde scientifique car il donnait l’une des causes de la maladie. Cela a été un immense espoir et aujourd’hui on revient à la situation antérieure où l’on ne sait pas quelle est la cause de cette maladie. Y a-t-il une susceptibilité génétique, est-ce viral, hormonal ?

Pourquoi faire une telle fraude ?

Dans certaines universités, des chercheurs sont obligés de publier un certain nombre d’articles pour qu’ils continuent à avoir leur budget. De ce budget peut dépendre le nombre d'étudiants. Si l’on a un travail négatif et si cette protéine n’était pas impliquée dans le déclin cognitif, le résultat est scientifique, mais il est négatif et aucune revue n’aurait voulu le publier.

