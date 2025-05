Iddar Mamedov est un expert en politique étrangère basé à Bruxelles. Ancien diplomate letton, il a servi dans les ambassades de Lettonie à Washington et à Madrid, et a travaillé au ministère letton des Affaires étrangères. De 2009 à 2024, Mamedov a été conseiller politique principal à la commission des affaires étrangères du Parlement européen. Il est actuellement chercheur non résident au Quincy Institute for Responsible Statecraft et membre du Pugwash Council on Science and World Affairs.