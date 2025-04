Kimberly Dienes s'intéresse à la manière dont le stress affecte notre corps, nos émotions et nos pensées. Elle utilise des enquêtes, des entretiens et des groupes de discussion pour comprendre la perception du stress par les gens, et elle prélève du cortisol salivaire (une hormone de stress), et mesure la fréquence cardiaque et la conductance de la peau pour étudier les processus biologiques du stress.