Ces maladies courantes qui peuvent déclencher des troubles mentaux chez les enfants

Certaines maladies courantes pourraient déclencher des troubles mentaux chez les enfants.

Atlantico : Selon une étude de 2020 sur les PANS ( Paediatric Acuteonset Neuropsychiatric Syndrom) , PANDAS ( Paediatric Autoimmune-Neuropsychiatric Disorders Associated ) au Royaume-Uni, il y a une grande méconnaissance de ces maladies de la part des professionnels de santé, et notamment des pédiatres. Comment expliquer cela ?

Pascal Neveu : Je ne vous cache pas que j’ai moi-même découvert grâce à vous ces syndromes. Le cas clinique de ce garçon de 7 ans qui aurait développé tant de symptômes, que j’ai pu lire me pose souci.

N’étant pas médecin, je ne m’exprimerai pas sur un plan médical. Mais mes diplômes en neurosciences et en psychanalyse m’autorisent à évoquer plusieurs sujets.

J’ai lu une vingtaine d’articles sur le sujet et notamment de l’Université de Stanford aux USA (qui est celle « produisant » le plus grand nombre de Prix Nobel) mais aussi de la revue Lancet (ce sont 2 références mondiales incontestables), et d’une Université de Suède…

C’est en fait depuis 1998 qu’une chercheuse a publié et décrit des cas d’infections neurologiques pouvant expliquer des cas de schizophrénie, de Troubles alimentaires, de paranoïa, de tics, d’autisme… suite à une infection par un streptocoque… qu’elle soigne par antibiotique. Ce qui fait rire toute la communauté médicale.

Car les études que j’ai pu lire contestent, toutes, ces fameux dires.

Je ne rentrerai pas dans les détails métaboliques et cérébraux. Mais il n’y a aucun lien physiologique et psychique face aux symptômes !

C’est une habitude anglo-saxonne de se faire du business face à des maladies qui n’existent pas, mais qu’ils inventent ! Il n’y a aucune étude démontrant qu’il existe une réaction auto-immune destructive. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails biologiques.

En fait toutes les études contestent les dires de ces quelques chercheurs qui nous inventent même que la COVID a créé des troubles psychiatriques !

NON ! Ce serait bafouer toute la psychiatrie, les neurosciences qui l’ont d’ailleurs confirmé : les troubles psy sont liés à plusieurs facteurs : trouble neuronal, environnement depuis l’enfance, viol, problème génétique… Je ne vais pas faire un cours… Mais jamais un streptocoque ne peut franchir la barrière céphalorachydienne !

Tous les médecins vous le diront ! D’où 1) leur non connaissance du sujet 2) la suspicion de cas hystériques 3) de cas de syndrome de Münchausen par procuration…

Sait-on quelle part ces dégradations vers les maladies psychiatriques représentent-elles parmi les enfants porteurs de maladies courantes ? Est-ce un phénomène croissant ?

Nous n’avons aucun chiffre en France d’après ce que j’ai pu lire.

Il faut trouver le sens de la maladie chez ces enfants qui souffrent forcément.

On va nous reprocher de tout analyser et de faire porter la responsabilité sur les parents.

Je donne entre autre des cours sur la psychosomatique… et je me rappellerai toute ma vie d’un de mes profs de psychiatrie qui débutait son cours dans l’amphithéâtre, avec son micro, toussant et disant « je suis malade »… et ensuite lors de plusieurs heures il nous apprenait à comprendre le sens de la maladie, de l’hypocondrie, et nous rappeler le contexte familial d’une « organisation » de la maladie.

Même si face à tous mes patients, je les ai toujours orienté vers des médecins pour une batterie d’analyses de 4 pages et autres afin de savoir si nous étions face à une problématique. Avant d’envisager comment, comme on le sait, le psychisme crée des troubles, des maladies.

Mais j’ai vu combien de jeunes qui n’avaient aucun trouble psy, qu’ils s’étaient inventés ou que leurs parents leurs avaient inoculé. Je ne dis pas que le streptocoque est le parent.

Mais que se passe t’il dans cette symbolique médicale, où le corps demande à être suivi, touché, analysé, soigné. Parfois tant de terribles choses, bien éloignées de cette étude récente que tout le monde scientifique conteste.

Comment le corps transforme-t-il une maladie courante en une maladie psychiatrique ?

Vous posez mal la question… Et c’est réellement un cours de 12h que je dispense.

Ici je n’ai pas le temps de tout développer. Je tente de synthétiser.

Il y a 3 structures psychiques : Névrose, Psychose et Organisation limite. Les 2 dernières sont les plus fragiles concernant les sujets de maladie, car le corps est un sujet qui les questionne et pose souci, donc plus fragiles, plus sensibles à toute maladie… et çà peut s’exprimer chez un jeune enfant, mais aussi un adulte.

Y a-t-il des profils à risque qui peuvent être prévenus ?

On ne repère pas les profils, comme on ne sait pas si notre voisin est un serial killer, un pédocriminel ou un terroriste !

Mais on doit observer la systémique familiale (ce qui n’est pas possible et est illégal) afin de rester dans la prévention.

Et là c’est le devoir du médecin généraliste ou spécialiste qui a d’ailleurs un devoir de signalement, quand les parents ne voient rien, sont dans le déni, ou participent au désordre mental et physique.

Aujourd’hui que peut-on espérer des pouvoirs publics pour sensibiliser, légiférer sur ce problème de santé ?

Je considère, pour avoir travaillé en santé publique, et d’autres domaines, que la France est nulle !

Il s’agit de prévention.

Il s’agit de députés qui plutôt que leurs égos pensent à leur société de demain (même si je connais nombre de parlementaires qui font leur boulot et proposent des textes)

Il s’agit de l’éducation nationale.

Que font-ils en terme de prévention de repérage, de suivi ??? RIEN !

Il s’agit de penser à la santé physique et mentale de nos enfants.

Nombre d’élus font leur boulot… mais il fait que çà passe dans les tuyaux des administrations dont nombre sont totalement incompétents, n’y connaissent rien.

Je ne vais pas me faire d’amis, mais il s’agit d’enfants, de santé mentale et de notre société !

Nous le savons tous… la santé mentale est le parent pauvre de la médecine !

Relisez Michel Foucault qui écrivait que nous créons notre société !