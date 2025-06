QUE JEUNESSE SE FASSE

Ces jeunes électeurs qui ont porté Donald Trump à la Maison Blanche et s'en détournent aujourd'hui

Donald Trump a réussi un coup de force électoral inédit : séduire une partie significative de la jeunesse américaine, pourtant historiquement acquise au camp démocrate. Derrière ce basculement, un vote de protestation plus qu’un ralliement idéologique, motivé par la précarité économique, la lassitude face au politiquement correct et le besoin de résultats concrets. Mais cette adhésion n’aura été qu’éphémère : quelques mois après son retour au pouvoir, Trump chute de 25 points chez les moins de 30 ans. Faut-il y voir le signe d’un électorat jeune devenu volatil, désidéologisé et mû par des réflexes consuméristes ?