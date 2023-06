Ces indicateurs qui révèlent les lézardes de la super puissance américaine

Etats-Unis, première puissance mondiale.

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l' Université Paris II , et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans . Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.

Fin avril passé, l'hebdomadaire Challenges publie un numéro spécial "Amérique, la toute-puissance" (ici, râle d'extase...) auprès duquel la Pravda de Staline est un chef-d'œuvre d'introspection distanciée-critique. Car les États-Unis idolâtrés par Challenges sont ceux de 1% de milliardaires-millionnaires ; le reste de la population, classes moyennes inclues, habitant un pays en déclin social/sociétal depuis des décennies. Pour approcher les États-Unis réels, nous usons ici des critères d'Emmanuel Todd dans "La Chute finale" (Laffont, 1976), anticipant prophétiquement l'effondrement de l'URSS, 13 ans à l'avance. Tous nos chiffres proviennent de sources officielles, fédérales ou des États.

GRANDS ÉQUILIBRES DES ÉTATS-UNIS

• Valeurs nationales (patriotisme, religion...) en 25 ans (1977-2022) Les Américains jugeant le patriotisme "très important" passent de 70% à 38% ; la religion, de 62% à 29% ;

• Quotient intellectuel (QI, étude académique) : pour la première fois depuis des décennies, il baisse en 2022 chez les 18-22 ans ;

• (US Army Recruiting Command, juin 2023) : "Plus de 7 jeunes Américains sur 10 sont inaptes au service armé, du fait de leur obésité, toxicomanie, ou de pathologies mentales" ;

• Délires collectifs, conspiratistes-illuminés (NPR-Ipsos, 2020) 17% des Américains croient qu'"Un réseau pédophile d'élites satanistes contrôle la politique et les médias" ;

• "Terrorisme intérieur" : sur 25 homicides en 2022, 21 commis par des suprématistes blancs.

OBÉSITÉ MILITARISTE

• Le budget 2023 du Pentagone est de ± $842 milliards ; à lui seul, 40% de TOUS les budgets militaires du monde ; plus que ceux des 9 nations suivantes (Chine, etc.). Le Pentagone a ± 750 bases militaires dans le monde (En Allemagne, 218 ; au Japon, 115, etc.) ;

STUPÉFIANTS

• En 2020, 21,4% des Américains de 12 ans & plus ont usé de stupéfiants (± 59 millions) ;

• En 2022, ± 110 surdoses mortelles (chiffrage provisoire). En 2021 (définitif) 107 662, dont ± 70 000 par l'opioïde de synthèse fentanyl (10 000 en 2015). À ce rythme, avertit la Maison Blanche en juin 2023, on aura 165 000 surdoses létales en 2025.

• Pire que le fentanyl et l'héroïne, et aggravant leurs effets, la xylazine, sédatif vétérinaire pour mammifères, à présent détecté dans 70% des doses d'opioïdes analysées. Ce poison "laisse le drogué plié en deux durant des heures... pustules infestées sur les membres... risques sévères d'amputations...". Cette fabrique à zombies nous projette en plein dans ce que certains médecins nomment "morts par désespoir".

• Enfants malades ou morts d'ingestion de cannabis (2018 à 2022) : + 1 375% ; de 2013 à 2021, trente fois plus d'enfants morts d'une surdose de fentanyl.

• Jeunes adultes (18 à 30 ans) toxicomanes aux hallucinogènes (Mescaline, peyotl, psilocybine, etc.) : doublement de 2018 à 2021 (de 3,4% à 6,6% de la tranche d'âge) ;

MASSACRES DE MASSE

• En 2018, il y avait ± 390 millions d'armes à feu aux États-Unis (et ± 335 millions d'habitants) ; il s'en vend 23 millions en 2020 (Année-COVID), + 65% sur 2019 ; en 2021, 690 tueries de masses, plus que doublement depuis 2014 ; en 2022, encore 647.

CRIMINALITÉ GALOPANTE

• Homicides par armes à feu : de 2019 à fin 2022, + 34%. 73% d'entre-eux sont commis dans 5% des comtés (départements) mais l'État ne sait comment en venir à bout.

À Washington DC (la capitale...) le 100e homicide de 2021 advient le 10 juillet ; en 2022, le 24 juin ; crimes violents, + 16% en 2022 ;

En 2022, à la Nouvelle Orléans, 52 homicides pour 100 000 habitants ; Saint-Louis, 45/100 000 (France, ± 1/100 000...)

Seattle 2022 : 16 homicides, 103 viols, 429 vols à main armée ; un quartier entier y est privé de courrier, les postiers s'y faisant braquer.

San Francisco ("Le Paris de l'ouest américain"...) 70 000 habitants fuient la violence de 2020 à 2022 ; janvier-mai 2023 (sur jan-mai 2022) : homicides, + 5% ; braquages, + 16% ; tout au long de l'année, une surdose mortelle toutes les dix heures.

POLICES MEURTRIÈRES

• En 2022, 1 183 résidents aux États-Unis tués par les polices du pays ; dont 302 Noirs, 24% des tués, mais 13% de la population. De 2013 à 2022, les Noirs risquent trois fois plus d'être tués par la police, que les Blancs.

Tel est, dans les faits, le paradis des aveugles de Challenges.