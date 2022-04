D’abord le texte : toutes les biographies évoquées et racontées sont brillantes et amusantes, pleines d’humour. À chaque tableau, une image, une saillie. Lorsque Jean-Louis Debré, himself, joignant le geste à la parole sous des casquettes successives, exprime avec force clins d’œil et gestuelle le comique ou l’insolite de la situation décrite, c’est jubilatoire... et si loin de la figure paternelle (« l’amer Michel ») !

Ensuite le jeu, avec une mention spéciale pour Valérie Bochenek, la compagne de Jean-Louis Debré dans la vie, et qui faisait partie de la troupe du Mime Marceau. À force de mimiques, de contorsions, d’entrechats, de pas de danse, elle nous fait vivre la destinée de la personne en question et la réprobation de ses contradicteurs. Un exemple parmi d’autres de l’humour qui se dégage de ce spectacle : lorsque Jean-Louis Debré - tandis que Valérie Bochenek mime la duchesse d’Uzès à son volant - raconte l’anecdote suivante : à peine la duchesse avait-elle son permis en poche qu’elle se faisait verbaliser Avenue du Bois pour excès de vitesse : 12 km/h ! Coup de sifflet en direct. Le Préfet et la maréchaussée tenaient leur vengeance. La duchesse fut la première femme verbalisée au volant en France. C’était en 1903. Elle a ouvert la voie !