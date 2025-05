ÉVOLUTION

Ces empreintes vieilles de 355 millions d’années qui bouleversent ce que nous savions de l’histoire de l’Evolution

Une découverte majeure en Australie bouscule le récit établi de l’évolution des vertébrés terrestres. Des empreintes fossiles vieilles de 350 millions d’années, retrouvées dans l’État de Victoria, indiquent que les premiers reptiles — et donc les ancêtres des oiseaux, mammifères et de l’être humain — seraient apparus bien plus tôt qu’on ne le pensait, et peut-être même sur le supercontinent austral Gondwana. Une remise en question radicale de l’arbre évolutif des tétrapodes.