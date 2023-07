Ces discrètes mais sérieuses attaques de la Cour européenne des droits de l’homme contre la liberté d’expression

Cette photo montre l'intérieur de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) à Strasbourg.

Les passionnés des droits de l'homme décrivent souvent la Convention européenne des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme comme un pur concentré de valeurs européennes, des remparts de protection des droits fondamentaux et égaux des êtres humains, des institutions rafraîchissantes au-dessus de la politique. Cependant, en y regardant de plus près, vous pourriez avoir une vision assez différente du Conseil de l'Europe (qui supervise la CEDH) et de la Cour en tant qu'organes remarquablement partisans, et de la Convention en tant que document qui a été plié à des fins partisanes. Une décision rendue le mois dernier par le tribunal de Strasbourg illustre assez bien ce point.

L'affaire concernait Julien Sanchez, actuellement âgé de 39 ans et enfant terrible de la politique française. Fils de syndicalistes communistes en Algérie, mais (au grand dam de l'establishment bien-pensant français) partisan de longue date du Rassemblement national de Marine le Pen, il est actuellement le maire en vue de la ville de Beaucaire près d'Arles, détenant environ 60% des voix grâce à une politique populiste de gel des loyers et de protection zélée des droits des locataires résidentiels.

Ce qui l'a mis sous les projecteurs, c'est une prise de bec aux élections législatives de 2011 quand, à 27 ans, il s'est présenté à Nîmes contre Franck Proust (qui a gagné, mais lui-même fait face à de graves accusations de corruption après une élection ultérieure). Après que Sanchez ait attaqué Proust sur Facebook, deux partisans ont posté des plaintes sur son "mur" selon lesquelles la ville, alors dirigée par le parti de Proust, l'UMP, ressemblait de plus en plus à Alger, les voitures des Blancs se faisant régulièrement jeter des pierres et les musulmans se livrant fréquemment au trafic de drogue manifeste. avec peu d'intervention policière.

La petite amie de Franck Proust, Leïla Tellaa, en a pris ombrage en criant "Islamophobie". M. Sanchez lui-même. Pourquoi sur lui ? Parce qu'il n'avait pas immédiatement effacé les commentaires, a déclaré le tribunal, il en était devenu partie prenante.

Trop offensant pour être libre

Préoccupé par le fait que les tribunaux français aient discrètement créé une zone interdite d'échange entre les politiciens et les électeurs sur des questions délicates mais aussi extrêmement préoccupantes pour ces derniers, et qu'on ne pouvait guère s'attendre à ce qu'un candidat empêche ses électeurs de dire ce qu'ils pensent, M. Sanchez a fait appel. Il n'a obtenu aucune joie des cours françaises. Il n'a pas fait mieux devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ce dernier a déclaré que c'était loin d'être le genre de chose qui devrait être protégée en tant que liberté d'expression, et que les Français étaient absolument justifiés de la punir; et la Grande Chambre, une sorte de super-tribunal créé dans le cadre du système de Strasbourg pour connaître des affaires de grande importance, a accepté avec enthousiasme. (Si vous n'êtes pas rebutés par la prose un peu turgescente des juges de Strasbourg, vous pouvez lire l'arrêt ici.)

La première réaction évidente est qu'il y a maintenant quelque chose qui ne va pas avec la liberté d'expression à la strasbourgeoise. Que vous soyez d'accord avec eux ou non, et qu'ils offensent ou non des groupes particuliers, les électeurs (et ceux-ci avaient sans aucun doute raison) doivent pouvoir faire connaître publiquement leurs opinions aux politiciens. Les politiciens, de leur côté, doivent être autorisés à refléter les véritables préoccupations de leurs électeurs potentiels. Tolérer la punition d'un politicien pour avoir fait cela est déjà assez grave : soutenir sa criminalisation pour une simple omission en omettant de supprimer les opinions exprimées par ses électeurs sur Facebook est grotesque. S'il y avait jamais un cas d'intervention pour la liberté d'expression, ce serait celui-ci - comme l'ont déjà souligné des organisations comme Article 19 et Media Defence, dont aucune n'est particulièrement de droite ou favorable au racisme.

Quand vous regardez le jugement, cependant, cela devient bien pire. Le tribunal aurait simplement pu dire que la restriction de la liberté d'expression, bien que malheureuse, relevait de la marge d'erreur de l'État et devait donc être maintenue au nom de la démocratie. Il n'a rien fait de tel. Au lieu de cela, il s'est mis en quatre non seulement pour accepter la restriction, mais pour féliciter la France de l'avoir imposée.

Suivant sa pratique de plus en plus courante consistant à citer toutes sortes de documents partisans avec approbation, la Cour a commencé par citer avec approbation le protocole à la Convention européenne sur la cybercriminalité, obligeant les États à criminaliser les propos faisant l'apologie de la discrimination, sans mentionner qu'il s'agit d'une mesure controversée et qu'un certain nombre des États membres de la CEDH n'y sont pas parties. Il a ensuite cité in extenso des résolutions radicales du Conseil de l'Europe et de son Assemblée parlementaire en 1998 et 2008, qui appelaient les États à intervenir de manière agressive pour limiter la liberté de tenir des discours considérés comme des "discours de haine", etc. 2015 et 2021 documents de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance traitant de l'islamophobie perçue et appelant à une ligne ferme sur tout ce qui pourrait même indirectement la promouvoir.

Ensuite, après avoir accordé les paroles nécessaires à l'idée qu'il devrait y avoir « peu de possibilités » d'ingérence dans le discours politique, la cour est venue au vif du sujet et a jugé qu'au contraire, il y avait en fait beaucoup de portée, surtout lorsqu'il s'agit de ce qu'elle appelle « l'égale dignité ». Il était crucial, a déclaré le tribunal, de faire pression sur les personnalités politiques pour qu'elles évitent tout commentaire susceptible de "favoriser l'intolérance". « L'exclusion des étrangers » (ce qui signifiait vraisemblablement des attaques contre leurs pratiques) était une « attaque fondamentale contre les droits individuels » ; et bien que la discussion de sujets sensibles soit permise, il fallait éviter toute « remarque ou attitude vexatoire ou humiliante », car une telle conduite « pourrait déclencher des réactions parmi le public qui seraient préjudiciables à un climat social pacifique ». En ce qui concerne Internet, le risque d'atteinte aux droits et libertés de l'homme est, selon elle, plus élevé que celui posé par la presse, et il faut en tenir compte lorsqu'il s'agit d'imposer des obligations de suppression des propos offensants. En bref, la France méritait des applaudissements pour avoir utilisé la loi pour étouffer ce discours particulier dans l'œuf.

Perdre les débats démocratiques

Cette vision de la liberté d'expression est très limitée et devrait inquiéter quiconque croit en la liberté et la démocratie. En distinguant certaines opinions pour le déni de la protection de la liberté d'expression, il accorde peu d'attention à la question assez importante de la neutralité des points de vue, un principe fondamental de la pratique du premier amendement aux États-Unis en vertu duquel un État doit éviter de discriminer entre les points de vue et de privilégier ceux exprimant l'un à l'exclusion de son contraire. Et c'est aussi une contrainte inquiétante pour un discours politique robuste.

Comme Article 19, une organisation internationale qui « œuvre pour défendre et promouvoir la liberté d'expression et la liberté d'information dans le monde entier », note :

Autoriser la responsabilité pénale pour le contenu de tiers pour certains utilisateurs de médias sociaux pourrait les empêcher d'avoir une section de commentaires sur leurs comptes de médias sociaux, ce qui empêcherait à son tour des discussions solides et un discours démocratique.

Supprimer des remarques ou des attitudes qui pourraient nuire à un "climat social paisible" peut être formidable pour les réunions distinguées du Conseil de l'Europe, les séminaires universitaires ou les dîners dans les arrondissements toniers de Paris, même si cela peut les rendre un peu ennuyeux. Mais cela ne fonctionnera pour aucun type de politique efficace du 21e siècle. La politique dans toute démocratie digne de ce nom est une affaire sale, tapageuse et populiste dans laquelle les sentiments des gens seront blessés. Il vaut bien mieux accepter cela que d'essayer de mettre le couvercle sur de telles choses, ce qui ne fera que les amener à bouillonner ailleurs de manière moins attrayante.

Malheureusement, le Conseil de l'Europe, et avec lui la Cour de Strasbourg, a longtemps été plutôt hésitant sur la liberté d'expression - ou du moins la liberté d'expression telle qu'un Américain pourrait la voir. Bref, ça les déconcerte. Dès 1970, le Conseil a décidé que la presse - qu'il considérait à sa manière patricienne comme une influence dangereusement populiste - était trop libre d'imprimer ce qu'il aimait chez les gens, et a déclaré que le droit humain à la vie privée devait être étendu à le freiner. Depuis lors, alors que l'étendue du droit à la liberté d'expression telle qu'interprétée par Strasbourg s'est largement immobilisée voire a régressé, le droit à la vie privée, qui lui est souvent directement opposé, a grandi hors de toute reconnaissance. En effet, il a maintenant été jugé positif d'exiger la restriction de la parole dans certains cas, par exemple dans le domaine de la diffamation (y compris la diffamation des morts). Et dans au moins un cas en 2021, le tribunal a en fait tenu un État responsable de ne pas avoir supprimé un discours politique légèrement raciste.

Tout cela n'est qu'un aspect d'un fait déprimant plus large sur la Cour et l'establishment européen des droits de l'homme qui la sous-tend. En 1950, la Convention était une longue escale : un contrôle à appliquer aux États de manière impartiale et dans des circonstances très limitées. Hormis quelques modifications de ses dispositions annexes, sa rédaction reste la même en 2023. Mais depuis une quarantaine d'années, sa nature a complètement changé. En vertu du principe apparemment innocent selon lequel l'instrument doit maintenant être interprété et développé comme un « instrument vivant », il est devenu, entre les mains d'un tribunal militant, plus proche d'un document constitutionnel prétendument progressiste que d'un rappel des limites de l'autorité morale de l'État. Aujourd'hui, l'application des droits dans le cadre de l'État est un processus résolument sélectif et implique de plus en plus l'imposition d'un programme politique libéral plutôt normatif.

Cela n'a peut-être pas d'importance, sauf que les juges qui promeuvent ce programme dans le cadre de leurs décisions sont transnationaux et délibérément isolés de toute responsabilité démocratique, et les États parties à la Convention sont censés donner effet à leurs décisions quoi que leurs électeurs puissent penser ou dire. En d'autres termes, chaque mètre par lequel la jurisprudence en matière de droits de l'homme progresse est un mètre perdu pour le débat démocratique.

Dans au moins un pays membre du Conseil de l'Europe, le Royaume-Uni, cela a entraîné la perspective croissante d'un retrait complet de la CEDH (possible moyennant un préavis de six mois). S'il doit y avoir plus de décisions comme celle-là dans l'affaire Sanchez, alors c'est un virus qui pourrait se propager. Compte tenu de l'évolution des 40 dernières années, certains pourraient dire, pas avant l'heure.

Cet article a été publié initialement sur le site The European conservative : cliquez ICI