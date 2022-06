Ces cinq planètes qui sont exceptionnellement alignées et que vous pourrez voir si vous vous levez tôt ce mois de juin

Cinq planètes (Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne) seront alignées et visibles à l'aube tout au long de ce mois.

Atlantico : Pour la première fois en 18 ans, cinq planètes - Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne - seront alignées et visibles à l'aube tout au long de ce mois. A quel point ce phénomène de parade des planètes est-il rare ?

Anna Alter : Le spectacle des cinq planètes alignées dans l’ordre est assez rare à notre échelle puisque cette parade complète ne s’est pas produite depuis 18 ans et que nous vivons en moyenne 85, 3 ans pour les femmes, 79,3 pour les homme. Mais à l’échelle cosmique, on compte en milliers, millions voire milliards d’années et cela semble fréquent voire banal…Comme disait Einstein, tout est relatif. Toutefois, voir des planètes marcher avant l’aube en rang d’oignon dans l’ordre de leur distance au Soleil vaut le coup. Il ne faut pas hésiter à se lever à 3 heures du matin en ce mois de juin, s’armer si possible de jumelles et d’un peu de patience, les yeux doivent s’habituer au noir pour y voir clair ou plutôt pour observer les points lumineux se détacher sur la voûte étoilée. Et vous ne pouvez pas vous tromper en regardant vers l’Est au-dessus de l’horizon, elles avancent sur l’écliptique, le plan dans lequel évolue tout ce petit monde . Les cinq planètes connues dans l’Antiquité se sont données rendez-vous, en réalité les sept sont là et avec la Terre sous vos pieds ça fait huit, mais Uranus et Neptune en raison de leur faiblesse ne se montrent qu’aux professionnels et aux amateurs bien équipés, c’est pourquoi les Anciens ne les avaient jamais vus. Vous avez, en revanche, tout le système solaire visibles d’eux déployé sous vos yeux. Un beau cortège rangées comme suit : le petit Mercure le plus proche de l’astre du jour se trouve au ras de l’horizon le plus à Est , suivi en remontant légèrement par la belle Venus qui vous en met plein les mirettes, puis arrive Mars tout rouge un peu plus haut, accompagné un peu plus loin du gros Jupiter, facilement reconnaissable, c’est lui le plus brillant. Enfin vient Saturne qui de sortie semble porter un nœud papillon si on le regarde avec une lunette modeste comme Galilée il y a 412 ans. C’était en 1610, un demi siècle plus tard lorsque les astronomes disposeront d’instruments suffisamment puissants, l’Hollandais Christiaan Huygens révélera que ce sont des anneaux que l’astre arbore en décoration autour de la taille et Jean-Dominique Cassini découvrira en 1675 à l’Observatoire de Paris que ces ceintures concentriques de cailloux sont séparées par une division qui porte son nom. Dans la deuxième moitié du XX è, on saura que toutes les planètes géantes en ont, mais c’est une autre histoire….

Quel est le meilleur moment – et potentiellement le meilleur endroit - pour les observer depuis la France ? Y a-t-il des choses à savoir pour avoir la meilleure expérience possible ?

Le meilleur moment, c’est évidemment avant le lever du Soleil et en l’absence de la Lune, quand la nuit est bien noire. Le bon endroit, vous vous en doutez, c’est loin des lumières de la ville qui empêchent l’observation du ciel en noyant sans vergogne les astres faibles. Peu importe où, pourvu que l’horizon soit dégagé et qu’il n’y ait pas de nuages…

Les planètes seront normalement visibles à l’œil nu, comment les reconnaître dans le ciel ?

Ces cinq là sont en effet visibles à l’œil nu. On les reconnaît, 1) parce que contrairement aux étoiles elles bougent et d’une nuit sur l’autre ne sont pas exactement à la même place 2) comme elles ne produisent pas de lumière mais reflètent celle du soleil, elles ne scintillent pas. Facile à dire, mais pas si facile à voir. De toute façons, toutes ne sont logées à la même enseigne. Venus et Jupiter sont très brillants, après le Soleil et la Lune, ce sont les deux objets célestes les plus lumineux, donc aisément repérables. Mars qui se baladent presque toujours à coté de l’un ou de l’autre ou à proximité de Saturne, se reconnaît à sa couleur rougeâtre qui tranche avec le jaunâtre de la plupart des étoiles…En ce moment comme on la dit, toutes sont visibles en fin de nuit...Mais le mieux encore est de vérifier leur position sur une carte du ciel ou grâce à une appli comme Night Sky X. Quand on sait où chercher, on les trouve.

Qu’est-ce qui donne cette impression d’alignement, au sens propre, des planètes ?

Les planètes qui tournent chacune à son rythme, au hasard de leur pérégrinations se retrouvent à certaines périodes regroupés du même coté du Soleil et se partagent la nuit notre coin de ciel…

