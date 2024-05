Certaines routes sont-elles plus sujettes aux turbulences aériennes ? Le changement climatique va-t-il aggraver la situation ? Réponses à vos questions

Les turbulences sont plus courantes sur certaines routes que d'autres - Photo AFP

Le récent vol SQ321 de Singapore Airlines entre Londres et Singapour illustre le danger qu'encourent les voyageurs aériens. Une personne est décédée d'une crise cardiaque présumée et plusieurs autres ont été gravement blessées à la suite de turbulences extrêmes survenues pendant un vol normal. Le vol s'est dérouté pour atterrir à Bangkok afin que les passagers gravement blessés puissent être soignés à l'hôpital.

Les turbulences aériennes peuvent se produire n'importe où, mais elles sont beaucoup plus fréquentes sur certaines routes que sur d'autres.

Le changement climatique devrait augmenter les risques de turbulences aériennes et les rendre plus intenses. En fait, certaines recherches indiquent que les turbulences se sont déjà aggravées au cours des dernières décennies.

Où se produisent les turbulences ?

Presque tous les vols connaissent des turbulences sous une forme ou une autre.

Si un avion décolle ou atterrit derrière un autre avion, le vent généré par le moteur et le bout des ailes de l'appareil de tête peut provoquer des "turbulences de sillage" pour celui qui le suit.

Près du sol, il peut y avoir des turbulences dues à des vents forts associés à des schémas météorologiques se déplaçant dans la zone proche d'un aéroport. À plus haute altitude, il peut y avoir à nouveau des turbulences de sillage (si l'on vole à proximité d'un autre avion), ou des turbulences dues aux courants ascendants ou descendants d'un orage.

Un autre type de turbulences qui se produit à haute altitude est plus difficile à prévoir ou à éviter. Les turbulences dites "d'air libre" sont invisibles, comme leur nom l'indique. Elles sont souvent causées par l'ascension d'air chaud dans de l'air plus froid, et l'on s'attend généralement à ce qu'elles s'aggravent en raison du changement climatique.

Au niveau le plus élémentaire, la turbulence est le résultat de la collision de deux ou plusieurs vents qui créent des tourbillons, c'est-à-dire des courants d'air perturbés.

Elles se produisent souvent à proximité des chaînes de montagnes, car le vent qui s'écoule sur le terrain accélère vers le haut.

Les turbulences se produisent également souvent en bordure des courants-jets. Il s'agit d'étroites bandes de vents forts à haute altitude qui tournent autour du globe. Les avions voyagent souvent dans les courants-jets pour augmenter leur vitesse, mais lorsqu'ils entrent dans le courant-jet ou en sortent, il peut y avoir des turbulences lorsqu'ils traversent la frontière avec les vents plus lents qui soufflent à l'extérieur.

Quelles sont les routes les plus turbulentes ?

Il est possible de dresser une carte des turbulences dans le monde entier. Les compagnies aériennes utilisent ces cartes pour planifier à l'avance des aéroports de dégagement ou d'autres éventualités essentielles.

Carte des turbulences estimées en air libre dans le monde, en date de 15h00 AEST (0500 UTC) le 22 mai 2024.

Si les turbulences varient en fonction des conditions météorologiques, certaines régions et certains itinéraires y sont plus exposés que d'autres. Comme vous pouvez le constater dans la liste ci-dessous, la majorité des routes les plus turbulentes se trouvent à proximité des montagnes.

En Australie, la turbulence moyenne la plus élevée en 2023 est observée sur la route Brisbane-Sydney, suivie de la route Melbourne-Sydney et de la route Brisbane-Melbourne.

Comment le changement climatique affectera-t-il l'avenir de l'aviation ?

Une étude publiée l'année dernière a mis en évidence une forte augmentation des turbulences en air libre entre 1979 et 2020. Dans certains endroits, les turbulences graves ont augmenté de 55 %.

Carte montrant l'évolution du risque de turbulences en air clair à travers le monde entre 1979 et 2020. Le rouge plus foncé indique un risque de turbulence plus élevé. Prosser et al. (2023), Geophysical Research Letters

En 2017, une autre étude a utilisé la modélisation climatique pour prévoir que les turbulences en air libre pourraient être quatre fois plus fréquentes qu'auparavant d'ici 2050, selon certains scénarios de changement climatique.

Que peut-on faire contre les turbulences ?

Que peut-on faire pour atténuer les turbulences ? La technologie permettant de détecter les turbulences en est encore au stade de la recherche et du développement. Les pilotes utilisent donc les connaissances qu'ils tirent des radars météorologiques pour déterminer le meilleur plan afin d'éviter les configurations météorologiques présentant des niveaux élevés d'humidité directement en amont de leur trajectoire de vol.

L'imagerie des radars météorologiques montre aux pilotes où les turbulences les plus intenses sont attendues, et ils travaillent avec le contrôle du trafic aérien pour éviter ces zones. En cas de turbulences inattendues, les pilotes allument immédiatement le panneau "Attachez votre ceinture" et réduisent la poussée des moteurs pour ralentir l'avion. Ils sont également en contact avec le contrôle du trafic aérien pour trouver de meilleures conditions, soit en montant, soit en descendant vers un air plus doux.

Les centres météorologiques au sol peuvent voir les modèles météorologiques se développer avec l'aide des satellites. Ils fournissent ces informations aux équipages en temps réel, afin que ceux-ci connaissent les conditions météorologiques auxquelles ils doivent s'attendre tout au long du vol. Ces informations peuvent également inclure les zones de turbulences attendues si des tempêtes se développent le long de l'itinéraire de vol prévu.

Il semble que nous nous dirigions vers une période plus turbulente. Les compagnies aériennes feront tout ce qui est en leur pouvoir pour réduire l'impact sur les avions et les passagers. Mais pour le voyageur moyen, le message est simple : lorsqu'on vous dit d'attacher votre ceinture, vous devez écouter.

>>> La version originale de cet article a été publié sur The Conversation : cliquer ICI <<<