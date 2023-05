Célébration Picasso, la collection prend des couleurs : un nouveau regard décalé et amoureux sur l’œuvre prolifique et multiforme de Picasso

Du fait de la scénographie, les œuvres deviennent tout à coup vivantes et comme totalement contemporaines, tout en donnant la pleine dimension de leur universalité par leur puissance.

Peu nombreuses, fortes, les pièces sont toutes emblématiques d’une période, d’un style de Picasso qui a toujours cherché à aller plus loin et autre part dans ses créations. Elles reflètent aussi sa recherche protéiforme au travers à la fois de la peinture et du dessin, du collage, de la sculpture et de la céramique.

Quelques œuvres d’artistes contemporains en filiation avec les créations exposées, sont distillées le long du parcours.

Cette mise en beauté fait naître un œil neuf, curieux, presque joueur, chez le visiteur qui regarde avec un tout nouveau relief les créations exposées.

Paul Smith n’a pas cherché à offrir une leçon didactique, théorique ou intellectuelle au travail du Maître.

Il a choisi de suivre son instinct, ce qui provoquait une rencontre esthétique et émotionnelle en lui.

Et c’est là le coup de maître.

Le regard décalé, non dénué parfois d’espièglerie et d’humour anglais, de Sir Paul Smith sur le travail de Picasso procure un plaisir réjouissant à la déambulation de salles en salles, chacune offrant une atmosphère totalement différente dans un mouvement plein de dynamisme.

Le parcours ne se perd pas en transitions narratives, les fulgurances de la vie de travail et d’inspirations multiples de l’artiste apparaissent en pleine lumière.