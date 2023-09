Lampedusa ou le déni des élites européennes

Le 12 septembre, plus d'une centaine de bateaux sont arrivés sur l'île italienne, transportant jusqu'à 5 000 migrants illégaux.

Rod Dreher est un journaliste américain qui écrit sur la politique, la culture, la religion et les affaires étrangères. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont les best-sellers du New York Times The Benedict Option (2017) et Live Not By Lies (2020), tous deux traduits dans plus de dix langues. Il est directeur du projet de réseau de l'Institut du Danube à Budapest, où il vit.

Un ami italien m'a envoyé par SMS une vidéo montrant des bateaux remplis de migrants africains débarquant l'autre jour à Lampedusa.

Le 12 septembre, plus d'une centaine de bateaux sont arrivés sur l'île italienne, transportant jusqu'à 5 000 migrants illégaux. Comme l'a rapporté Chris Tomlinson, du European Conservative, les Nations unies affirment que 115 000 migrants illégaux sont déjà arrivés en Italie cette année. À propos de la vague de migrants de cette semaine, qui a presque doublé la population de Lampedusa en une seule journée, le maire adjoint de l'île a parlé d'une "invasion".

Une invasion est, bien entendu, un acte de guerre. Mais comme les migrants ne portent pas d'armes, l'Europe ne considère pas leur entrée illégale comme un acte de guerre. Combien de temps les nations européennes pourront-elles supporter cela ? Quand en aura-t-on assez ?

Les lecteurs du roman dystopique de 1973, Le Camp des saints, trouveront tout cela déprimant et familier. Ce roman, écrit par le regretté écrivain français Jean Raspail, est célèbre pour son langage et ses personnages franchement racistes. Je l'ai lu pour la première fois en 2015, alors que l'Europe subissait une migration de masse sans précédent en provenance du Moyen-Orient. Je savais que ce roman était tabou, mais je voulais voir s'il contenait des leçons utiles.

En effet, il y en avait. Il est vrai que j'ai détesté le lire parce que la description dégradante que Raspail fait des migrants les déshumanise par le langage du dégoût brut. Mais j'ai persévéré, car les vrais méchants du roman ne sont pas le million de migrants du tiers-monde appauvri (l'Inde dans le livre, bien que Raspail ait déclaré plus tard qu'il pensait à l'Afrique lorsqu'il a écrit), qui se sont embarqués dans une vaste flottille, en direction de la côte méditerranéenne de la France. Non, les méchants sont les bien-pensants de l'establishment français : politiciens, professeurs, figures médiatiques, évêques et autres qui se mettent en quatre pour accueillir l'invasion à venir.

Ces membres de la classe dirigeante voient dans l'approche de l'armada l'expiation de la culpabilité qu'ils ressentent d'être des Occidentaux. Le poète grec d'Alexandrie C.P. Cavafy a écrit un grand poème intitulé "En attendant les barbares", dans lequel il dépeint le peuple riche et décadent d'un royaume épuisé qui attend avec impatience l'arrivée d'une horde de barbares comme "une sorte de solution". Une solution à quoi ? À l'épuisement culturel ? À l'impasse politique ? Au défi d'une vie dépourvue de sens ? Tout cela, on peut le supposer.

Dans le roman, Raspail dénonce le pape fictif, un Sud-Américain (Brésil) qui vend tous les trésors du Vatican pour les donner aux pauvres du monde, et qui exhorte l'Europe à ouvrir toutes grandes ses portes aux migrants. Dans la réalité, le pape François a effectué son premier voyage en tant que pape lors d'un court séjour à Lampedusa, où il a reproché aux Européens de ne pas être plus accueillants. Il a déclaré : "Nous avons perdu le sens de la responsabilité fraternelle".

On peut se poser la question : qu'en est-il du sens de la responsabilité fraternelle des Italiens et des autres Européens qui n'ont pas été consultés sur l'opportunité d'accueillir des centaines de milliers de migrants qui ne fuient pas la guerre, mais qui recherchent de meilleures conditions matérielles ? Où est le sens de la solidarité du pape avec les Européens dont les rues et les services sociaux sont envahis par des migrants sans emploi ? Il n'en a pas, et c'est là que Raspail veut en venir à l'humanitarisme sentimental des élites libérales européennes. Elles sont heureuses d'afficher leur immense vertu, sans se soucier du coût pour leur propre société.

Aux États-Unis, un spectacle inhabituel est apparu récemment à New York : un homme politique libéral se lamentant sur le coût de la vertu progressiste. Eric Adams, maire démocrate de la ville, était autrefois un fervent partisan de l'accueil des migrants, légaux ou non. Il a souvent fait étalage de son optimisme en matière de migration, vantant le statut de "ville sanctuaire" que s'est attribué New York - un terme qui signifie que les fonctionnaires de la ville refusent de coopérer avec le gouvernement fédéral pour faire appliquer la législation sur l'immigration. Eric Adams a tweeté :

"Nous devons protéger nos immigrants. C'est tout. Oui, la ville de New York restera une ville sanctuaire sous une administration Adams".

Les temps changent. Les gouverneurs des États frontaliers du sud, comme le Texas, lassés des politiciens libéraux qui pouvaient se permettre d'être généreux dans leurs sentiments parce qu'ils n'avaient pas à faire face à des migrations massives, ont commencé à envoyer de nouveaux migrants illégaux vers le nord, dans des endroits comme la ville de New York. Aujourd'hui, le sanctuaire de la Grosse Pomme accueille 10 000 migrants par mois et ne sait que faire d'eux. Lors d'une réunion publique organisée au début du mois, M. Adams a prévenu que le coût de la gestion de l'afflux de migrants nécessiterait la suppression de services pour tous les autres New-Yorkais.

"Nous sommes sur le point de perdre la ville que nous connaissions", a-t-il déclaré. "Ce problème va détruire la ville de New York.

Il est surprenant qu'un politicien libéral, ou n'importe qui d'autre, admette cela. Il y a quelques années, je faisais partie du comité éditorial du Dallas Morning News. Nous étions tous des journalistes de la classe moyenne - blancs, noirs et latinos - et le journal avait une politique largement favorable à l'immigration, conformément à ses positions pro-entreprises et socialement libérales. Ce qui m'a frappé, en tant que nouvel arrivant au Texas, c'est qu'aucun d'entre nous n'a eu à vivre les conséquences désagréables de l'immigration clandestine massive, qui était un problème majeur au Texas.

Nos enfants sont allés soit dans des écoles privées, soit dans des écoles publiques situées dans des zones où les migrants n'avaient pas les moyens de vivre. Nous avions une bonne assurance privée et n'avions donc pas besoin d'aller à l'hôpital public, où les Texans pauvres et de la classe ouvrière devaient se rendre, et qui était encombré de migrants illégaux ayant besoin de soins. Nos quartiers étaient peut-être diversifiés sur le plan racial, mais il n'y avait pas d'immigrés clandestins vivant à vingt par ménage dans des logements locatifs, comme c'était le cas dans les quartiers les plus pauvres de la ville.

Nous avons donc pu profiter des avantages de la migration de masse - meilleurs restaurants ethniques, entretien des pelouses moins cher - tout en restant à l'abri du lourd tribut payé par nos concitoyens texans qui n'avaient pas notre privilège économique. Nous avons également pu exercer les vertus de l'hospitalité et de la tolérance dans les politiques que nous avons défendues et, surtout, accomplir l'acte le plus sacré de la conscience libérale : célébrer la diversité.

À ce jour, la frontière entre les États-Unis et le Mexique est hors de contrôle, tout comme les frontières méditerranéennes de l'Union européenne. En Grande-Bretagne, malgré le Brexit et treize années de gouvernement conservateur, l'immigration de masse est plus forte que jamais. Il n'y a pas de réelle volonté politique de s'attaquer au problème, même si les électeurs répètent à l'envi qu'ils en ont assez.

Le problème est que personne en Europe (ou en Amérique) ne veut traiter l'invasion comme une véritable invasion. En d'autres termes, personne ne veut tirer sur des migrants non armés ou ordonner à une canonnière de couler un canot pneumatique surchargé rempli d'Africains. Et si c'était la seule chose qui puisse arrêter les vagues de migrants ?

En 2022, l'historien hongrois László Bernát Veszprémy a publié un essai qui donne à réfléchir dans The American Conservative, avertissant que le tsunami migratoire qui va déferler sur l'Afrique au cours de ce siècle poussera la politique européenne très loin vers la droite, au point que le Premier ministre hongrois Viktor Orban, considéré par les Européens de l'establishment comme étant "d'extrême droite", pourrait être rappelé avec tendresse comme un libéral de l'immigration. Il a écrit, en faisant référence à la fin à la fusillade de 2019 dans une mosquée de Nouvelle-Zélande :

Les frontières de l'Europe se transforment peu à peu en une zone assiégée par des immigrés clandestins venus de toutes parts. Combien de temps les hommes politiques européens pourront-ils contenir l'extrême droite ? Par extrême droite, je n'entends pas des gens qui veulent défendre leur patrie et leurs frontières, mais des gens qui veulent tirer à balles réelles sur ceux qui ont l'air différent, et dont l'arrivée au pouvoir ne peut qu'apporter de la souffrance à tous les peuples d'Europe, chrétiens et musulmans. Ce ne sera pas l'extrême droite de Budapest, mais celle de Christchurch.

C'est dans cet esprit malin que le protagoniste du Camp des saints affronte les hordes de migrants. C'est une scène terrible d'effusion de sang et de haine, que personne ne devrait jamais vouloir voir en Europe. Pourtant, on ne peut échapper à une vérité terriblement dérangeante : si ces migrants illégaux avaient des armes, leur intrusion hostile sur les terres souveraines d'autrui serait considérée sans ambiguïté comme un acte de guerre.

Le jour pourrait bien venir, et plus tôt que nous ne le pensons, où les Européens, lassés de la pitié pour leurs conquérants et n'étant plus liés par les croyances oubliées de leur religion ancestrale, considéreront qu'il s'agit d'une distinction sans différence.

Cet article a été publié initialement sur The European Conservative : cliquez ICI