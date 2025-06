The place to be

Ce qui se joue vraiment dans l’organisation de mega mariages à la Jeff Bezos ou à la Bollywood

Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon, et la journaliste Lauren Sanchez se sont mariés le vendredi 27 juin lors d’une somptueuse cérémonie. Pour les personnalités les plus riches de la planète, un mariage luxueux ne suffit plus. La nouvelle norme est d’organiser un « mega mariage », comparable à un festival de musique par sa taille et dont le coût se chiffre en millions.