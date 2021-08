Ce que le rapport du Giec sur le climat ne vous dit pas

Le siège du Giec, à Genève.

Aujourd'hui, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) des Nations unies a publié la première tranche de son sixième rapport d'évaluation (AR6). Ce rapport, qui porte sur les "fondements scientifiques physiques" du changement climatique, sera suivi d'autres rapports sur "l'adaptation et la vulnérabilité" et sur l'atténuation du changement climatique au début de l'année prochaine. Entre-temps, la publication d'aujourd'hui a suscité, comme on pouvait s'y attendre, des commentaires enthousiastes de la part de politiciens, de militants et de journalistes spécialisés dans l'environnement, qui espèrent tous que le rapport AR6 recentrera l'attention des dirigeants mondiaux sur la réunion sur le climat COP26 qui se tiendra plus tard cette année.

Il s'agit du premier rapport d'évaluation du GIEC depuis un certain temps, et la couverture médiatique a été typiquement alarmiste. Le verdict du rapport du GIEC sur les crimes climatiques de l'humanité : coupable comme l'enfer", affirme le Guardian. Le rapport du GIEC est un "code rouge pour l'humanité", affirme la BBC. Le conseiller scientifique en chef du Royaume-Uni, Patrick Vallance, qui vient tout juste de sauver le pays du Covid, a déclaré que le nouveau rapport "indique clairement que notre objectif doit être de réduire radicalement la hausse des températures mondiales".

C'est exactement ce qu'ont dit les grands et les bons lors de la publication des rapports AR5 et AR4. Mais le rapport contient-il des déclarations qui peuvent étayer une telle hyperbole politique ? Le corps principal du RE6 compte 3 949 pages. Il est rempli de détails et de discussions techniques arides. Il s'agit d'une tentative compliquée de distiller la littérature scientifique disponible sur une série de sujets afin d'établir la force des preuves et des analyses scientifiques.

C'est pour cette raison que chacun des rapports du GIEC se compose de trois parties. Celle qui retient le plus l'attention, comme toujours, est le résumé pour les décideurs (SPM) - un condensé de 40 pages de l'analyse la plus longue. Comme on peut s'y attendre de la part d'une organisation "intergouvernementale" (l'indice est dans le nom), le SPM est un document politique. Les auteurs du GIEC sont choisis par les gouvernements. Le SPM lui-même est rédigé en fonction des besoins des gouvernements et doit également être signé par eux.

La seule information nouvelle que contient le RE6 est un changement de méthodologie par rapport aux éditions précédentes. Afin de mieux communiquer aux décideurs politiques ce que les auteurs du GIEC pensent du changement climatique, le GIEC construit des storylines, représentant différents scénarios. Dans le RE5, ces scénarios étaient connus sous le nom de "voies de concentration représentatives" (RCP). Dans le rapport d'évaluation 6, les RCP sont remplacés par des "trajectoires socio-économiques partagées" (SSP), qui déterminent à leur tour les projections de la température de la Terre et ses conséquences. Comme le montre le graphique suivant tiré du sixième rapport d'évaluation, la trajectoire socio-économique la plus "optimiste" prévoit des émissions de CO2 négatives (c'est-à-dire l'élimination du CO2 de l'atmosphère), tandis que la trajectoire socio-économique la plus alarmiste prévoit une multiplication par trois des émissions.

Le GIEC affirme qu'il est "neutre par rapport aux hypothèses qui sous-tendent les SSP", c'est-à-dire qu'il n'attache aucune probabilité à une projection particulière. Les responsables politiques doivent donc faire la distinction entre projection et prédiction. Mais dans la pratique, cette distinction est très facilement oubliée. Ce sont les scénarios les plus pessimistes qui finissent par être présentés au public comme des faits scientifiques.

Comme l'ont révélé les recherches sur le cinquième rapport d'évaluation, le scénario le plus extrême utilisé par le GIEC était aussi le moins plausible. Néanmoins, il a suscité de loin le plus grand débat (tant politique que scientifique) par rapport à tous les autres scénarios proposés par le RE5. En présentant ces scénarios, le GIEC a sans doute permis aux interprétations alarmistes de la science du climat de prendre le pas sur le débat objectif et rationnel.

Dans le cas du RE5, le scénario le plus alarmiste impliquait une augmentation de 600 % de la consommation de charbon par habitant, tandis que les concentrations de CO2 devaient atteindre cinq fois leur niveau actuel. De telles affirmations n'ont aucun fondement dans le monde réel. L'un des auteurs de ce scénario a même déclaré qu'il n'a "jamais été conçu comme un scénario de maintien du statu quo", c'est-à-dire comme un scénario qui nous indique ce qui pourrait se passer de manière réaliste.

Ce sont donc des scénarios alarmistes, plutôt que des projections plus plausibles, qui guident l'élaboration des politiques. Le GIEC et, plus largement, la science institutionnelle ont fait très peu pour résoudre ce problème. Le scénario le plus pessimiste proposé par le sixième rapport d'évaluation fait des projections sans doute encore moins plausibles que les scénarios les plus pessimistes du cinquième rapport d'évaluation. Mais ces scénarios sont toujours traités comme des résultats probables, et ils continueront à l'être.

L'hyperbole vertigineuse émanant même des sources les plus "dignes de confiance" aujourd'hui ne doit rien à la science concrète. La plupart des affirmations concernant le climat sont des déclarations vagues et chargées de valeurs. Annonçant la publication du rapport AR6 lors d'une conférence de presse, Inger Andersen, directrice exécutive du programme des Nations unies pour l'environnement, a déclaré que "le changement climatique est un problème qui se pose ici et maintenant. Personne n'est à l'abri. Et il s'aggrave de plus en plus vite". Ces mots ont leur place dans le Guardian. Ils ne devraient pas provenir d'une organisation qui prétend représenter les intérêts de l'humanité.

Dans le sillage de la publication du GIEC aujourd'hui, nous entendons maintenant des affirmations selon lesquelles les phénomènes météorologiques extrêmes peuvent être liés "sans équivoque" au changement climatique anthropique et que les "risques" de phénomènes météorologiques extrêmes ont augmenté. Mais les projections sur l'évolution du climat ne nous disent rien sur la sécurité que nous aurons à l'avenir.

Le fait essentiel qui est absent de la discussion, comme le démontrent d'innombrables analyses de chercheurs indépendants, est que le nombre de personnes qui meurent aujourd'hui de conditions météorologiques extrêmes dans le monde est nettement inférieur à ce qu'il a jamais été dans l'histoire. En outre, les gens vivent beaucoup plus longtemps, plus richement et en meilleure santé qu'il y a seulement quelques décennies. Ce progrès est dû au développement économique. C'est la richesse, et non la météo, qui détermine les résultats humains. Nous devrions donc être extrêmement méfiants à l'égard de toute tentative d'affirmer le contraire, à savoir que notre passé, notre présent ou notre avenir dépendait ou dépend encore d'un climat "stable" ou favorable.

Dans la mesure où le GIEC a détecté des "risques" d'augmentation des conditions météorologiques extrêmes à l'avenir, ces calculs de risques ne sont dus à aucune mesure empirique du monde réel. En tant que tel, le rapport AR6 représente un nouveau pas du GIEC loin de la réalité.

Cet article a été publié initialement sur le site de Spiked.