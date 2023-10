Ce qu’il faut savoir lire sur les étiquettes des vêtements si vous vous souciez de recyclage

Le recyclage ne peut se faire que par matière. Lorsqu’un vêtement est constitué de plusieurs matières, il est nécessaire de séparer chacune d’entre elle pour les recycler séparément.

Atlantico : Une étude de The Atlantic a prouvé que la qualité des pulls dans l’industrie textile avait considérablement décru. De quoi parle-t-on ?

Kako Naït Ali : The Atlantic fait le constat d’une baisse de la qualité des pulls dits « 100% laine », à partir d’études sur le sujet. Lorsque le consommateur lit cette mention sur l’étiquette d’un pull, il se dit qu’il est constitué uniquement de laine. Mais cette mention est souvent trompeuse et cache l’utilisation de fibres de laine mélangées à d’autres fibres, souvent synthétiques pour en réduire le coût. L’utilisation de fibres mélangées peut avoir un intérêt en fonction du type de vêtement, par exemple l’ajout de fibres synthétiques permet de faciliter l’entretien du vêtement (élasticité conservée après lavage, réduction du risque de rétrécissement) et améliore sa résistance à l’abrasion. Il y a également des avantages notables dans la facilité de confection du vêtement, qui devient beaucoup plus rentable. Mais cela n’est pas sans conséquence sur la qualité et la durabilité du vêtement. En effet, l’entretien qui doit être réalisé sur le vêtement correspond à celui de la fibre la plus fragile. Dans le cas du pull en laine, l’ajout de fibres synthétiques le rend moins chaud, moins respirant, et la différence de comportement des fibres au cours de l’entretien peut rapidement conduire à une dégradation plus rapide des fibres naturelles.

Comment expliquer une telle évolution ?

Les fibres mélangées sont intéressantes pour l’industrie textile, parce qu’elles permettent de combiner les caractéristiques de plusieurs matières et qu’elles en réduisent le coût. Ce dernier point étant le principal argument en faveur des fibres mélangées. De plus, l’industrie textile est fortement mondialisée. La recherche des matières et confections les moins couteuses orientent les marques, bas de gamme ou même de luxe, vers des productions en Asie ou Amérique du Sud pour ce seul objectif sans se soucier véritablement de la durabilité des vêtements produits. L’utilisation de matières mélangées nécessite une certaine technicité et un savoir-faire, peu compatible avec la volonté de réduire les coûts de fabrications des industriels. Il est donc tout à fait logique que l’augmentation des marges entraine une réduction de la qualité et de la durabilité des textiles et donc des pulls.

À Lire Aussi

Le plastique c’est fantastique (avec plein de « si »)

Vous dîtes de" toujours lire les étiquettes des vêtements que l'on achète". Le consommateur est donc en mesure de déceler ce manque de qualité en étant observateur avant l’achat ?

Le consommateur peut déterminer si le pull qu’il souhaite acheter est constitué d’une ou plusieurs matières en lisant son étiquette. Un 100% laine qui contient du polyester ou de la viscose n’en est pas. La qualité du vêtement est très souvent liée à l’origine des fibres et aux conditions et lieux de fabrication. Ces informations commencent à être disponibles pour le consommateur, certaines marques les mettent à dispositions en attendant l’écoscore qui devrait être mis en place en France en 2024. Lire l’étiquette donne déjà des indications sur la composition et l’origine du vêtement, des informations qui permettent à minima d’éviter d’être trompé par les mentions commerciales.

Vous dîtes aussi qu'un pull mixte, multi matières, sera plus difficile à recycler qu'un pull 100 % laine. Comment l'expliquer ?

Le recyclage ne peut se faire que par matière. Lorsqu’un vêtement est constitué de plusieurs matières, il est nécessaire de séparer chacune d’entre elle pour les recycler séparément. Si les différentes matières sont utilisées séparément, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas mélangées mais sont utilisées pour fabriquer des pièces assemblées dans un vêtement dans ce cas les matières peuvent être facilement séparées. Mais si elles sont mélangées, c’est-à-dire que les fibres des différentes matières s’entremêlent, il est très difficile voire impossible aujourd’hui de les séparer. Donc le vêtement ne peut pas être recyclé. Ainsi les pulls constitués uniquement de laine se recyclent très bien et permettent de produire de nouveaux pulls en laine ou une matière isolante pour l’industrie en fonction de leur état.

Afin de diminuer le coût écologique, que faut-il acheter ? De la laine ? Du cachemire? Quelle matière se recycle le plus facilement ?

Il est important de considérer le vêtement sur l’ensemble de son cycle de vie. Le matériau naturel ou synthétique doit être choisi en fonction de son usage : pour le sport, plutôt du synthétique pour leur élasticité et polyvalence mais pour avoir chaud plutôt des matières naturelles qui sont également respirantes comme la laine ou le cachemire. Les vêtements doivent durer pour en limiter l’impact écologique et en amortir le coût initial souvent plus élevé. Il est donc nécessaire de respecter les consignes d’entretien (lavage, séchage et repassage) et de les conserver le plus longtemps possible, c’est-à-dire éviter l’achat compulsif. Enfin, concernant la fin de vie, il est préférable de choisir des matières qui ne sont pas mélangées, ce qui facilite leur séparation et leur recyclage. C’est en considérant ces différentes étapes de leur cycle de vie que l’on réduira le coût écologique de nos vêtements et spécifiquement de nos pulls.