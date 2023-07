Une personne souffrant de trouble du bien-être, photo d'illustration AFP

Le Dr Scott Aaronson est reconnu pour ses compétences dans les domaines de la psychiatrie biologique, du diagnostic et de l'intégration des thérapies somatiques et psychologiques.

Atlantico : On pense que le nerf vague joue un rôle crucial dans notre bien-être mental. Pouvez-vous expliquer comment ce nerf influence notre santé mentale et notre bien-être émotionnel ?

Scott T. Aaronson : Le nerf vague transmet des signaux du cerveau à de nombreuses parties du corps, en particulier l'intestin, et renvoie également des signaux au cerveau, y compris à des zones dont nous pensons qu'elles ont une fonction altérée dans les troubles de l'humeur et de l'anxiété. En stimulant le nerf vague à l'aide d'un appareil de stimulation, je peux agir sur la production de plusieurs neurotransmetteurs, notamment la sérotonine, la noradrénaline et la dopamine, par le biais de la voie ascendante du nerf vague qui relie les régions du cerveau les plus responsables de la production de ces neurotransmetteurs essentiels.

Des recherches récentes suggèrent que la stimulation du nerf vague pourrait être bénéfique dans le traitement de certains troubles mentaux, notamment la dépression et l'anxiété. Pouvez-vous nous parler des études qui étayent ces résultats et des implications potentielles pour le traitement de ces troubles ?

L'article le plus important est probablement celui dont j'étais l'auteur principal et que je joins en annexe. Cette étude décrit les résultats de près de 500 participants souffrant de dépression difficile à traiter (échec de 8 traitements en moyenne) auxquels on a implanté un stimulateur du nerf vague (SNV) par rapport à 300 participants sans SNV et qui ont été suivis pendant une période allant jusqu'à cinq ans. La séparation statistique était très significative et a conduit l'US Medicare à accepter de financer un essai randomisé de 1000 patients sur le VNS dans les dépressions bipolaires et unipolaires. Cette étude est en cours et aura des résultats sur la population unipolaire l'année prochaine. De nombreuses autres études appuient également ces résultats.

Le lien entre le nerf vague et l'inflammation chronique a été évoqué par la communauté scientifique. Pourriez-vous expliquer comment ces deux éléments sont interconnectés et comment ils peuvent influencer notre santé mentale et physique ?

En augmentant le tonus vagal du corps par la stimulation du nerf vague, nous avons pu réduire l'inflammation chronique dans une variété de conditions, y compris les maladies inflammatoires de l'intestin et l'arthrite. Nous avons également constaté une augmentation des marqueurs inflammatoires dans la dépression chronique et des études ont été menées sur la contribution de l'inflammation à la dépression. Nous travaillons actuellement avec l'université du Minnesota pour étudier les multiples changements de la fonction corporelle dus à la stimulation du nerf vague, notamment l'inflammation et le fonctionnement de tous les systèmes physiologiques (gastro-intestinal, circulatoire, nerveux).

Le nerf vague est également impliqué dans la régulation de notre système nerveux autonome. Comment cette régulation influence-t-elle notre réponse au stress et notre capacité à faire face aux défis quotidiens ?

Le nerf vague est le principal nerf contrôlant la partie parasympathique du système nerveux autonome et, en tant que tel, il est impliqué dans la régulation de l'activité du système nerveux sympathique (qui est responsable de la réaction de lutte ou de fuite). En augmentant le tonus vagal, nous pourrons probablement moduler les réactions excessives au stress ou même les réactions excessives communes au syndrome de stress post-traumatique (SSPT).