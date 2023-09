Canicule : climatiser avec intelligence et efficacité, c’est possible et la France ne pourra pas en faire l’économie

"Les canicules ne pourront être évitées par la seule action de la France", souligne l'auteur.

La climatisation est décriée, surtout dans les milieux écologistes et de gauche. L’idée défendue est toujours la même : la sobriété, c’est-à-dire l’économie d’énergie, quel que soit son contenu carbone. Avec derrière, le mythe de la décroissance, et l’idée que la clim est une affaire de « riches » !

Dans un article du Point, Géraldine Woessner fait le point sur les enjeux "techniques" essentiels ; en très bref, il faut :

climatiser avec des climatiseurs performants et "peu polluants » au niveau des fluides utilisés et de leur confinement (éviter les fuites)

Alimenter les climatiseurs avec de l'énergie électrique décarbonée (en France : nucléaire d’été, solaire + stockage local).

Mon propos ici est de répondre, sur le plan politique, à une question simple : pourquoi se chauffer l’hiver et ne pas se « refroidir » (donc climatiser) l’été ?

On ne peut juger la situation de la France, au regard de la situation dans des pays comme les USA, où effectivement l’usage massif et irraisonné de la climatisation peut surprendre.

Dans ce domaine comme dans tant d’autres aussi, le local doit l'emporter sur le global ; généraliser une expérience n’est pas raisonnable. C’est ce que font les écolos qui s'empressent d'utiliser les arguments US pour condamner le développement de la clim en France.

Avec notre système électrique hyper performant en termes d’émissions de CO2 et un réseau d'installateurs que l'on peut faire monter en puissance et en compétence, on peut climatiser avec intelligence et efficacité. Et commencer, par bien différencier les solutions selon les risques et dangers des canicules ou périodes très chaudes, donc les régions (sud versus nord) et les zones (urbaines ou campagne). Honnêtement, actuellement, envisager une climatisation dans le pays de Caux serait un peu stupide. Là encore, des normes et surtout des automatismes de pilotage* permettraient d’avoir des systèmes de climatisation écoperformants : seuils de déclenchement au-delà d’une certaine température, différenciation selon les pièces, selon la sensibilité des personnes à la chaleur (personnes âgées) etc. Il ne s’agit pas de faire comme aux USA.

Pour trouver les bonnes solutions, bien les installer, il faut renforcer un réseau d'énergéticiens compétents en génie climatique qui fait défaut encore en France. Cela permettrait aussi de lutter contre ce monopole de la chaudière gaz des TPE/PME gazières historiques qui refusent de se moderniser et de vendre d'autres solutions, dont la PAC. N'oublions pas que ce réseau des chauffagistes (avec l'accord et le soutien de ADEME et du ministère de l’Environnement) a tiré la transition dans le bâtiment vers le bas et défendu, dans la Règlementation Thermique 2012 les solutions gaz et le massacre des solutions électricité qu’il s’agisse de chauffage ou de climatisation. Il est sous-formé sur les questions de rénovation thermique de l'Habitat en France, elles-mêmes par trop centrées sur les questions d’isolation. La climatisation est aussi un enjeu entre les professionnels : on connait la bataille Nucléaire vs Gaz, il y a celle encore plus ancienne Gaz vs Électricité.

* * *

*

Mais le point le plus important pour moi est politique.

Sur un plan politique, la climatisation est un enjeu fort : il est urgent de faire comprendre que le réchauffement climatique en France sera subi, même si on fait notre part du job mondial (moins de 1% ds émissions mondiales) pour réduire les GES. Le réchauffement climatique sera imposé à la France par les pays charbonniers : Europe de l’Est, USA, ASIE, Inde, Afrique demain si on ne fait rien pour qu’elle passe directement par des solutions décarbonées).

Les canicules ne pourront être évitées par la seule action de la France ; ne jamais le dire est une erreur politique majeure, un double mauvais héritage laissé à nos enfants : celui de la dégradation climatique et celui de l’adaptation à cette dégradation !

A partir de là, en France, la composante adaptation au changement climatique devient encore plus importante pour les Français que la composante lutte contre le changement climatique. Et la climatisation devient un enjeu essentiel dans cette adaptation : dans les logements (pièces de vie), dans les écoles, dans les bureaux (rendement et confort du travail), dans les hôpitaux (impact majeur de la chaleur sur la santé et les traitements) etc. En le faisant de manière performante et adaptée, bien sûr.

Donc, oui il y a quelques aspects techniques, mais il y a encore et bien plus des éléments "qualité de la vie", donc politiques, qui ne peuvent être laissés à quelques experts ou écolos passionnés.

Pour moi, le fait que ce sujet n'ait pas été traité au fond et de manière sérieuse dans la question de la rénovation de l'habitat est une faute politique majeure.

Ici sans doute encore on retrouve cette haine de l’électricité nucléaire, cette volonté de limiter la consommation pour la satisfaire avec les seules ENR, c’est la négation du fantastique avantage que le mix électrique français (une énergie abondante, économique et décarbonée) représente pour les Français.

* Comme d’ailleurs pour le chauffage en hiver ! L’avenir est aux automatismes. Faute de compétences suffisantes de nombreux professionnels, les automatismes sont insuffisamment développés en France : on vit l’échec de la domotique depuis plus de vingt ans.