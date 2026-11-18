ATLANTI-CULTURE
18 novembre 2026
"Cahiers de Douai" : dès quinze ans, Rimbaud fait souffler sur la poésie un vent de liberté et d’insolence
Version audio réalisée par Écoutez lire parue en 2025 Texte lu par Quentin Thébault Durée 49 min 8,99 € en téléchargement sur le site Book d’Oreille (Édition brochée : Belin, 192 p. ; poèmes publiés dans Le Reliquaire en 1891)
3 min de lecture
Thème
Réunissant vingt-deux poèmes, Les Cahiers de Douai révèlent la diversité de l’inspiration du poète, qui passe de la satire sociale à l’exaltation des sens, de la fantaisie à l’émotion.
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THEMATIQUESCulture
Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
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