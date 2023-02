Ca' d'Oro, chefs d'oeuvre de la Renaissance à Venise.

L'entrée tout d'abord : on est accueilli dans une salle entièrement tapissée de lumière, comme des papillons d'or. C'est magique !

L'immense tableau (plus de 2 m de haut) de Mantegna (tempera sur toile) représentant le martyre de Saint Sébastien percé de flèches, constitue le point fort de cette exposition. Mais l'on peut aussi apprécier la variété des œuvres exposées, notamment les bronzes et les bustes de plusieurs personnalités. Elles ne sont pas en grand nombre (une centaine tout de même), ce qui permet de les admirer longuement. Et de savoir qu'elles ne sont là que de manière rarissime et temporaire accentue l'impression de bénéficier d'un moment d'exception.

La disposition propose un circuit circulaire très appréciable pour ne jamais être gêné par les autres visiteurs. De plus, des casques offerts à l'entrée donnent aux visiteurs des commentaires bien utiles.