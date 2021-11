Bronchiolite : pourquoi la vague actuelle doit nous inquiéter

Voici le dernier bulletin en date (semaine 42, 2021) :

On peut y voir une vague "clinique" d'infections respiratoires graves chez les enfants, et étiquetées comme étant des "bronchiolites"... Il est important de noter que ces "bronchiolites" ne sont définies que par le codage clinique attribué à ces infections respiratoires pédiatriques sans que l'infection par le VRS (virus responsable de la bronchiolite) ne soit forcément recherchée ! Pourtant une bronchiolite est un syndrome (ensemble de symptômes) associé à une ÉTIOLOGIE particulière = infection par le VRS (Virus Respiratoire Syncytial). Et c'est là que les données de SPF posent problème...

Sur l'ensemble des prélèvements respiratoires pédiatriques réalisés par SOS médecin ou aux urgences pédiatriques, l'infection par le VRS ne représente que 3 à 9% des cas !

C'est bien moins que les années précédentes, alors que la vague "clinique" est déjà intense et très précoce (~17 semaines d'avance). Le taux de positivité pour le VRS est donc très insuffisant pour expliquer la vague actuelle !

Quelles sont donc les étiologies (causes) de ces infections respi pédiatriques ? A-t-on recherché une infection par SARS-CoV-2 ? Si le dépistage de VRS est négatif, mais qu'il est positif pour le SARS-CoV-2, alors ce ne sont pas des bronchiolites mais des COVID ! Où sont donc les données ?

Il serait judicieux de rappeler à la Société Française de Pédiatrie et pédiatres qu'il ne faut pas confondre syndrome (description clinique d'un ensemble de symptômes) et étiologie (cause de ces symptômes)... Surtout quand on est en pleine pandémie. D'ailleurs Santé Publique France prévient de cette méprise.

