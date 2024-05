Bridgerton saison 3 - toute l'effervescence habituelle, mais un côté plus mature avec les craintes de la Régence concernant le célibat

Bridgerton, la série romanesque de Netflix inspirée de la période de la Régence, est de retour dans toute sa splendeur (du moins si vous êtes une Featherington) pour la très attendue troisième saison de la série.

Cet article contient des spoilers sur les saisons 2 et 3 de Bridgerton.

Transportant une fois de plus les téléspectateurs dans le monde étincelant des scandales de la haute société, des ragots et des intrigues romantiques, ce dernier épisode se concentre sur Penelope Featherington (Nicola Coughlan) et Colin Bridgerton (Luke Newton), et sur leur relation amoureuse.

Basée sur les romans historiques fantastiques à succès de Julia Quinn, cette saison est la première à s'écarter de l'ordre de lecture des livres. Le troisième roman de Quinn, An Offer From a Gentleman (Une offre d'un gentleman), qui relate l'histoire du deuxième aîné, Benedict Bridgerton, est laissé de côté, du moins pour l'instant, au profit de l'arc narratif de l'amitié à l'amour dans Romancing Mister Bridgerton (L'amour de monsieur Bridgerton), le quatrième roman.

Contrairement aux saisons précédentes, plus torrides, nous voyons émerger dans les quatre premiers épisodes de la troisième saison les contours d'une intrigue de Bridgerton légèrement plus sérieuse, plus mature et plus complexe sur le plan émotionnel - une intrigue qui repose sur l'identité, l'acceptation de soi et l'attachement romantique.

Avec son habituel mélange enivrant de drame et d'opulence de la Régence, le dernier chapitre de Bridgerton conserve l'éclat et l'irrévérence qui caractérisent la série. Néanmoins, des changements se profilent à l'horizon.

Plus de ragots, de scandales et d'intrigues

À la fin de la deuxième saison, nous avons vu Penelope ébranlée par deux déchirements dévastateurs.

La célèbre Lady Whistledown, auteur de scandales mondains, a fait avancer chaque saison en tant que narratrice (voix de Julie Andrews). Dans la deuxième saison, le public a été mis au courant de la supercherie en découvrant que son identité n'était autre que celle de Penelope Featherington.

Au fur et à mesure que la ruse se complique, les tentatives de Penelope pour cacher son identité l'amènent à trahir son amie Eloise Bridgerton. Les deux se brouillent quand Eloise découvre qui est vraiment Whistledown. Quelques instants plus tard, Penelope reçoit un second coup lorsqu'elle entend Colin Bridgerton (pour qui elle a eu le béguin) rire à l'idée qu'il puisse un jour lui faire la cour.

Telle est la situation de la pauvre Miss Featherington, qui entame sa "troisième année sur le marché du mariage, sans aucune perspective d'avenir".

Dans le monde hiérarchique de la société du début du XIXe siècle, les alliances matrimoniales étaient rarement guidées par des questions de cœur. Pour la société en vogue, le mariage était une entreprise pragmatique, vitale pour assurer la stabilité financière et le statut.

Les femmes célibataires qui ne possédaient pas leur propre fortune, comme Penelope et Cressida Cowper (Jessica Madsen) - qui entame également sa troisième saison - étaient considérées comme un fardeau financier et une source d'embarras pour leur famille. Cela me rappelle la brillante phrase qu'Emma Thompson a écrite pour Charlotte Lucas dans l'adaptation cinématographique d'Orgueil et Préjugés en 2005 :

J'ai 27 ans, je n'ai pas d'argent et pas de perspectives. Je suis déjà un fardeau pour mes parents. Et j'ai peur.

Stigmatisée, dépendante et reléguée à la périphérie de la société, la vieille fille a été fortement critiquée dans A Philosophical, Historical and Moral Essay on Old Maids (1785) de William Hayley, qui a présenté de nombreux stéréotypes sur les vieilles filles qui ont persisté au début du 19e siècle.

Plutôt que de risquer de rester "au mur pour toujours" et sous le contrôle de sa mère, Pénélope se consacre à la recherche d'un mari convenable.

Elle se débarrasse de ses robes aux couleurs d'agrumes et se refait une beauté en adoptant la dernière mode parisienne. Alors que de telles fantaisies costumières dans les pièces d'époque jouent souvent avec les notions d'exactitude historique, l'éclat Régence de Pénélope indique qu'elle est apte à se marier. Au XIXe siècle, l'habillement et l'apparence extérieure d'une femme de la classe supérieure jouaient un rôle crucial pour attirer un prétendant convenable.

Elle demande même l'aide de Colin (le célibataire le plus en vue de la saison londonienne) pour trouver un mari, mais le plan tourne mal. C'est l'histoire d'une rencontre différente avec quelqu'un qui a toujours été là.

Alors que l'histoire d'amour à feu doux entre Colin et Penelope occupe le devant de la scène, la troisième saison s'intéresse également au développement des personnages et aux fréquentations des autres membres de la fratrie Bridgerton.

Un drame qui mûrit

Le retour de la proto-féministe et grande favorite des fans, Eloise Bridgerton, suscitera beaucoup de joie. Toujours aussi vive d'esprit, Eloise est un peu plus mûre cette saison. Semblant renoncer à ses idéaux les plus radicaux, elle accepte à contrecœur son besoin d'entrer dans la société et de faire un bon mariage.

Au début de la série, elle admet qu'elle lit et apprécie le roman d'amour Emma de Jane Austen (publié pour la première fois en 1815). "Les écrits que j'ai lus auparavant sur les femmes qui se frayent un chemin en dehors de la société étaient des romans d'amour. Ce livre contient de l'humour et de la vérité, les douleurs de l'amitié. C'est tout à fait plus vraisemblable", remarque-t-elle.

La référence à Emma renforce les nombreux liens qui ont été établis entre la série et les romans de la Régence d'Austen, qui sont également préoccupés par le mariage et le statut social.

Comme la voix de Lady Whistledown narrant les drames de la haute société de Bridgerton, le narrateur omniscient et satirique d'Emma se plaît à retracer les intrigues amoureuses et les faux pas sociaux de l'héroïne Emma Woodhouse.

Et bien que ce soit Colin et non Eloïse qui tente de jouer les entremetteurs, il existe des parallèles évidents entre les deux protagonistes féminines indépendantes et (du moins au début) peu enclines au mariage.

Comme le déclare Emma :

"Je n'ai aucune des motivations habituelles des femmes pour se marier. Si je tombais amoureuse, en effet, ce serait différent ! Mais je n'ai jamais été amoureuse ; ce n'est ni ma façon de faire, ni ma nature, et je ne pense pas que je le serai jamais".

Comme Emma, Eloïse finira-t-elle par comprendre que l'amour et la romance ne sont pas si mauvais après tout ?

La troisième saison de Bridgerton a tenu toutes ses promesses. Équilibrant la fantaisie romantique et les questions de l'autonomie féminine et de l'accomplissement personnel, c'est un visionnage vraiment captivant.

L'article a été initialement publié sur The Conversation.