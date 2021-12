Brèves de comptoir : tournée générale !

• Les brèves de comptoir constituent un observatoire d’une population enfermée dans la banalité, l’ennui et surtout paralysée par la peur de sortir (du café), voire par la peur tout court. La protection et la sécurité du Comptoir, tout à la fois contenant où se noue une sociabilité (avec ses rôles et ses surnoms), et contenu (par la quantité d’alcool ingurgitée) leur est plus précieuse que tout. Ce que résume bien Cyclope en déclarant « Le Beaujolais nouveau est tellement arrivé que ma femme est partie... »).

• L’intérêt de ces brèves touche aussi aux formes variées du comiques qu’elles développent : on passe de l’ignorance crasse (« Au Japon, c’est des mœurs orientales, les femmes restent au harem.. ») à une cruelle lucidité (« Ils habitent du côté de la Cité des Sciences... mais ça se voir pas »), ou à une perception littérale de formules (voir leur analyse désopilante du « cancer du chômage »). Du reste, certains paradoxes mériteraient même un examen plus attentif (« C’est quand on y pense pas qu’on réfléchit le plus »), quand d’autres touchent à la métaphysique (« Si Dieu meurt, c’est Jésus qui hérite de tout »), et même à la poésie. On voit bien comment fonctionne le comique, par la surprise provoquée chez l’auditeur, soudain interpellé sur « le coût du chemin de Saint-Jacques de Compostelle... en taxi » !