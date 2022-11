Blocage scandinave : vers une « anomalie froide » sur l’Europe en décembre ?

Ce blocage scandinave pourrait entraîner un fort refroidissement sur l'Europe orientale, puis centrale.

Atlantico : Comme vous l’avez expliqué sur Twitter, la prévision étendue du modèle européen confirme le changement de circulation à grande échelle déjà évoqué et la formation prochaine d’un puissant blocage scandinave. Qu’est-ce qu’on appelle un blocage scandinave ?

Gaétan Heymes : Un blocage scandinave renvoie à une configuration atmosphérique particulière au niveau de l'Europe et de l'Atlantique Nord. Il correspond à la formation d'un blocage anticyclonique au niveau de la Scandinavie, ce qui a pour conséquence d'empêcher ou limiter l'arrivée des perturbations atlantiques sur le continent. En hiver, celles-ci apportent de l'air doux et de l'humidité. En situation de blocage scandinave, une grande partie de l'Europe est donc sujette à des conditions plus sèches et plus froides que la normale, en l'absence de ces perturbations.

Savons-nous quelles vont être les conséquences en termes de température de ce blocage scandinave ?