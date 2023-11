Black Friday : combien et quoi, radioscopie des achats des Français

Gaëlle Le Floch : Si les Français achètent principalement lors du Black Friday des articles de mode pour s’habiller tous les jours (66% des dépenses pour cet usage), ils consacrent néanmoins une part plus importante que le reste du mois à des achats faits pour des cadeaux. Les Français se portent surtout sur des achats de mode masculine, d’accessoires, de chaussures de ville Femme et de sport adulte. Par ailleurs, le marché de l’enfant semble moins préempté, faute d’offres ?

Combien dépensent-ils au cours de cette opération commerciale et dans quoi ?

5,8 millions de Français(es) ont profité de la dernière édition du Black Friday* (*vendredi et we le suivant) sur la mode en dépensant 67€. Soit 15 millions d’articles achetés et 389 millions de chiffre d’affaires, ce qui correspond à 10% du chiffre d’affaires réalisé sur le mois de novembre 2022. Si l’on avait pu imaginer que l’émergence du Green Friday à compter de 2017, évènement visant à dénoncer les effets néfastes sur l’environnement du Black Friday, aurait freiné l’engouement des Français, il en est tout autre. Le Green Friday a eu le mérite de proposer des alternatives à cette opération commerciale de grande ampleur, mais la croissance de 22% du chiffre d’affaires réalisée pendant le Black Friday ces 5 dernières années nous démontre que ce rendez-vous est devenu incontournable.

Le Black Friday, c'est devenu un rendez-vous incontournable pour les consommateurs français? Comment s'en servent-ils? Ce sont des achats malins?

Il semblerait que les Français profitent de plus en plus de cet évènement pour anticiper leurs achats de Noël, impliquant un manque à gagner pour le chiffre d’affaires réalisé historiquement sur décembre. Décembre reste néanmoins le mois privilégié pour les achats de fêtes, mais les Français tendent ces dernières années à restreindre leur niveau de dépenses sur le mois (-25% entre 2022 et 2015).

Le Black Friday s'étale désormais sur plusieurs semaines chez les commerçants, notamment sur Internet. C'est une opération qui est plus performante sur le digital ou en boutique ?

Face à la crise du pouvoir d’achat, les Français (36%) projettent de privilégier les achats en promotion. De plus, les enseignes et sites internet jouent les prolongations avec un Black Friday qui s’étale désormais pour certains sur plusieurs semaines. Des enseignes et sites internet qui devraient jouer l'événement pour tenter de rattraper les chiffres décevants de la rentrée. Si la liste d’enseignes et de sites internet jouant l’évènement s’allonge chaque année, le Black Friday reste un événement commercial particulièrement performant sur le digital. Près de 40% des dépenses sont réalisées sur ce canal à cette occasion (contre 21% le reste de l’année).