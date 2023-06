"Big Mother" de Melody Mourey : aussi haletant et addictif qu’une série TV

"Big Mother" de Melody Mourey est à voir au Théâtre des Béliers à Paris.

Big Mother

De Melody Mourey

Durée : 1h20

Mise en scène : Melody Mourey

Avec Patrick Blandin, Pierre-Yves Bon, Ariane Brousse, Guillaume Ducreux, Marine Llado, Karina Marimon

Théâtre des Béliers

14 rue Sainte-Isaure

75018 PARIS

01 42 60 35 00

https://www.theatredesbeliersparisiens.com/

Jusqu’au 23 juillet, du mardi au samedi à 21h, le dimanche à 15h

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME

Big Mother se déroule de nos jours, entre la rédaction d’une petite équipe de journalistes new-yorkais aussi idéalistes que fatigués, une chambre d’hôtel à Hong Kong, les conférences de presse, Central Park, une agence de communication manipulant nos données personnelles comme Cambridge Analytica, un pub universitaire, un tribunal…

Ces journalistes, qui représentent le “4ème pouvoir“ – la presse – vont tenter par tous les moyens, et au péril de leurs vies, de lutter contre un totalitarisme qui vise à manipuler de masse. C’est la démocratie qui est en danger …

La fin des régimes totalitaires du XXème siècle n’a pas entraîné la mort de la propagande. À l’ère du numérique, elle est au contraire plus puissante que jamais. Big Brother a laissé place à Big Mother : on avait peur du contrôle autoritaire du premier, on se soumet librement à la deuxième, en livrant nos données à des entreprises qui les collectent pour orienter nos choix et nos opinions en échange d’une certaine forme de divertissement ou de confort. Cette propagande sert l’idéologie dominante, le capitalisme, et des entreprises lancées ouvertement dans une course à mort contre la démocratie représentative qu’ils considèrent comme un frein à l’innovation.

POINTS FORTS

La pièce est mené tambour battant : ce rythme effréné, qui est la marque de fabrique de Mélody Mourey – déjà auteure de Les crapauds fous et La course des géants, nous tient en haleine pendant 1h30. Dans la lignée d’un Alexis Michalik pour sa capacité à nous embarquer dans son histoire, elle décrit le complot parfait qui voit un petit nombre manipuler les masses au profit de la défense d’une cause soi-disant juste.

Le scénario – on se croirait dans un film – est construit comme une machine de guerre et nous tient en haleine du début à la fin. L’écriture est mordante et racée, au plus près d’une réalité – on pense à Donald Trump, à Elon Musk, à ces startups de la Silicon Valley qui déploient l’intelligence artificielle – et produit une virulente diatribe contre les ambitions politiques de ces brigands sans foi ni loi.

Les six comédiens époustouflants – qui jouent plusieurs personnages – sont parfaits dans leurs rôles, avec une mention spéciale pour Pierre-Yves Bon et Karina Marimon. Déployant une énergie communicative, ils sont pour beaucoup dans la réussite de ce thriller politique et sociétal.

Les changements de lieux et d’époque, le rythme soutenu, les vidéos, ainsi que la musique composée par Simon Meuret, donnent au spectacle une dimension cinématographique.

QUELQUES RÉSERVES

Pas de réserve, comme le démontre bruyamment le public – la salle est bondée – qui réserve une standing ovation aux acteurs.

ENCORE UN MOT...

Big Mother nous ramène à une actualité plus brûlante que jamais.

La pièce s’inspire de films comme Les Hommes du président, Spotlight, L’Affaire Pélican, ou Sur écoute retraçant l’histoire du lanceur d’alerte Edward Snowden.

UNE PHRASE

Diplômée de Sciences Po-Aix et en Psychologie, Mélody Mourey a également suivi un cursus d’art dramatique au conservatoire régional de Toulon puis aux Cours Simon.

En 2018, elle écrit et met en scène Les Crapauds fous, une comédie d’aventure librement inspirée de l’histoire de deux médecins polonais ayant sauvé des milliers de vies pendant la Seconde Guerre mondiale.

Créé en 2021 au Théâtre des Béliers Parisiens, son deuxième spectacle, La Course des Géants, croise la petite histoire d’un jeune Américain et la grande histoire de la conquête spatiale.

Big Mother est sa dernière création.