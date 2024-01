Bienvenue en Irlande, nouvelle capitale woke de l’Europe

Un drapeau national irlandais flotte devant les bâtiments du gouvernement à Dublin, en Irlande, le 9 octobre 2018.

John Mac Ghlionn est chercheur et essayiste. Il s'intéresse à la psychologie et aux relations sociales, ainsi qu'aux dysfonctionnements sociaux et à la manipulation des médias. Ses travaux ont été publiés, entre autres, par le New York Post, le Sydney Morning Herald, Newsweek, National Review et The Spectator US.

Le wokisme a été créé aux États-Unis, puis rapidement exporté dans le reste du monde occidental. En Irlande, un pays qui a des liens ancestraux étroits avec les États-Unis, le wokisme règne désormais en maître. En fait, on peut dire que l'Irlande est la capitale officielle de l'Europe en matière de wokisme.

Si vous en doutez, permettez-moi de vous indiquer le nouveau projet de programme scolaire du pays pour les jeunes de 15 à 18 ans. Comme l'a d'abord rapporté le National Council for Curriculum and Assessment (NCCA), le conseil consultatif du ministère irlandais de l'éducation a recommandé l'introduction de cours axés sur le privilège blanc, le privilège masculin, l'identité de genre et la diversité sexuelle.

Les élèves irlandais devront non seulement apprendre les aspects "socialement et culturellement construits" du genre, mais aussi l'importance de la "diversité sexuelle" et des "identités de genre et orientations sexuelles supplémentaires qui ne sont pas spécifiquement couvertes par les cinq initiales" (c'est-à-dire LGBTQ). En outre, les adolescents devront développer des "compétences d'allié" et se familiariser avec les "actions, comportements et pratiques utilisés pour soutenir, défendre et collaborer avec les autres, en faveur de la justice et de l'équité". En clair, on attendra d'eux qu'ils développent les "compétences" nécessaires pour promouvoir des récits "LGBT friendly".

Comme si cela ne suffisait pas, les élèves apprendront également à reconnaître leur soi-disant "statut privilégié". Le projet identifie spécifiquement le fait d'être blanc et le fait d'être un homme comme deux excellents exemples de statut privilégié. Si vous êtes un homme blanc et que vous vivez en Irlande, vous avez touché le jackpot ; en réalité, ce n'est pas le cas.

L'idée du "privilège blanc", intimement associée aux États-Unis, va à l'encontre d'une vision du monde sans race. Selon les partisans du "privilège blanc", les Blancs des États-Unis et d'ailleurs bénéficient régulièrement d'opportunités et d'avantages auxquels n'ont pas accès les autres membres de la société. Il y a soixante ans, lorsque Martin Luther King Jr. luttait pour faire progresser les droits des Noirs américains, de tels arguments étaient tout à fait valables. Toutefois, en 2023, toute suggestion selon laquelle les Blancs bénéficient de privilèges spéciaux que les Noirs n'ont pas devrait être accueillie avec une grande méfiance. C'est particulièrement vrai en Irlande, où de nombreux non-Blancs bénéficient d'un logement gratuit et d'allocations hebdomadaires substantielles. Le gouvernement irlandais est extrêmement généreux avec les réfugiés, mais pas nécessairement avec les citoyens irlandais (dont la grande majorité est blanche).

Comme on peut le constater, l'idée de "privilège blanc" repose sur une base de sable de mauvaise qualité. Elle ignore intentionnellement d'autres variables importantes - sans doute bien plus importantes - que la couleur de la peau, telles que l'emploi, le revenu, le niveau d'éducation et le fait qu'une personne soit ou non propriétaire de son logement. À quoi sert-il d'être blanc ?

De même, l'idée de "privilège masculin" est un concept néfaste entièrement détaché de la réalité. Pour comprendre pourquoi, il faut revenir aux États-Unis, le berceau de cette proposition glissante. Aujourd'hui, dans toute l'Amérique, les garçons ont beaucoup moins de chances que les filles d'obtenir un diplôme d'études secondaires. Cela signifie qu'ils ont beaucoup moins de chances d'aller à l'université : 66 % des étudiants des universités américaines sont des femmes. Non seulement les femmes occupent aujourd'hui les deux tiers des postes d'administrateurs d'établissements d'enseignement supérieur aux États-Unis, mais six des huit écoles de l'Ivy League auront bientôt des femmes présidentes.

L'Amérique présente également un écart considérable en matière de justice. Les hommes américains ont 75 % de chances de plus que les femmes d'être condamnés à une longue peine de prison ; en outre, ils ont trois fois plus de chances de purger cette peine. Fait plutôt alarmant, même lorsque les hommes et les femmes commettent exactement les mêmes crimes, les hommes reçoivent des peines 63 % plus élevées que les femmes. Qu'en est-il des privilèges ?

L'idée que les hommes, qu'ils soient blancs ou non, ont accès à des avantages spéciaux et à des privilèges spécifiques dont ne bénéficient pas les femmes n'est pas conçue pour faire appel à la logique, mais à l'émotion. Pour beaucoup, cela semble juste, même si c'est objectivement faux.

Cette contre-vérité made in America a envahi l'Irlande, où un nombre croissant de jeunes hommes mettent fin à leurs jours. En fait, comme je l'ai montré ailleurs, le suicide est aujourd'hui la première cause de mortalité chez les Irlandais de moins de 25 ans. L'Irlandais moyen, qui se trouve être blanc, est loin d'être privilégié. En tant qu'homme blanc ayant grandi dans une petite ferme de l'ouest de l'Irlande, je n'écris pas ces lignes depuis un lieu de privilège, mais depuis un lieu de dur labeur et de nombreux sacrifices. Mon père n'est pas privilégié, pas plus que mon jeune frère. Ils ne l'ont jamais été et ne le seront jamais, même si le gouvernement irlandais voudrait nous faire croire le contraire. Qualifier l'Irlandais moyen de privilégié est un manque de respect.

Lorsque l'Amérique éternue, le monde entier s'enrhume. L'Irlande, semble-t-il, est aujourd'hui paralysée par l'expulsion involontaire d'un air "woke" qui a réussi à traverser l'océan Atlantique.

Cet article a été initialement publié dans The European Conservative.