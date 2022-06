Bientôt des livraisons Amazon par drone ?

Amazon va commencer les livraisons par drone cette année dans la ville de Lockeford en Californie.

Mariane Renaux est consultante indépendante. Elle entretient un partenariat avec la chaire « Défense et Aérospatial » qui s’appuie sur Sciences Po Bordeaux et l’Université de Bordeaux. Elle est également associée dans un cabinet de conseil international pour faciliter la création et le déploiement d’activités drones/robots au cœur des entreprises, dans le but de maintenir leur avantage compétitif, et plus largement de créer de la valeur.

Atlantico : Alors que certains s'attendaient à ce qu'Amazon abandonne son projet de livraison par drones, l'entreprise d'e-commerce a annoncé vouloir déployer un pilote d'ici la fin de l'année dans la ville de Lockeford, en Californie. Le programme avait été annoncé en 2013 par Jeff Bezos, qu'est ce qui explique que le projet ait mis 10 ans à voir un premier test à échelle de villes ?

Mariane Renaux : Amazon a voulu développer son propre drone. Donc être constructeur et pas seulement exploitant. Lorsque l’on parle de livraison par drones, il faut faire la différence entre ces deux rôles car les contraintes sont complémentaires. Ce qui relève du constructeur et explique les difficultés, ce sont, a priori, des problèmes de sécurité. De façon générale, dans les projets de livraisons par drones, pour que les projets aboutissent il faut tenir compte de certains critères : ce que l’on transporte, les conditions associées, comme la température, le volume, la masse, la distance, la dangerosité, le plan de vol et la densité de population. Quand on se lance, on a un concept d’emploi auquel s'ajoutent les risques associés. En fonction de là où Amazon décide de livrer, il y aura des réglementations différentes, des exigences à remplir, pour la construction comme pour l’exploitation. Les difficultés rencontrées, en termes de crash notamment, sont dues aux difficultés à répondre aux exigences demandées par la réglementation. Un drone, c’est de l’aéronautique, comme pour un avion on tire les leçons de chaque essai pour améliorer les choses. Quand la direction demande d’aller plus vite, on prend des risques. Amazon a finalement annoncé une date et un test à l’échelle d’une ville.

Dans quelles mesures les livraisons par drones existent-elles déjà ?

Walmart fait déjà de la livraison par drone, pour des petits produits de courses. Il en existe aussi pour la livraison médicale, cela fonctionne très bien en Afrique notamment via l’entreprise Zipline. Ils ont une vraie expérience en la matière. Il y a une adéquation du drone aux endroits survolés et au plan de vol. Là encore, tout doit être sans faille dans la réglementation et la sécurité.

Pouvons nous penser que ce lancement par Amazon pourrait être le début d'une nouvelle ère de livraison à grande échelle? Ou ce projet va t'il rester à l'état de prototype ?

Il faut toujours, derrière les communications, se projeter sur le type de drone dont on parle. Un drone au-dessus d’une ville, cela demanderait un drone d’une sécurité telle que le business model serait problématique. Plus la sécurité du drone est élevée, plus son coût le sera, donc plus la rentabilité de l’opération de livraison par drone sera discutable. C’est aujourd’hui le gros problème du secteur. Les drones présentés à la presse sont souvent des modèles de présentation, sans business model derrière. Pour un développement à grande échelle, il faut que ce soit rentable.

La technologie pour un drone certifiée, on la connaît, on sait ce qu’il faut faire. Il y a des réglementations qui existent et qui vont exister. Mais les enjeux ce sont ceux du business. Le coût du drone et les exigences mises sur l’exploitant, en termes de formation ou de maintenance, feront qu’il faudra poser la question du gain, de l’intérêt, de faire transporter des livraisons par un drone en ville. Concrètement, quelle sera la rentabilité de l’opération ? Si Amazon a trouvé une adéquation entre les niveaux de safety de son drones, les zones qu’il veut survoler et la rentabilité, alors il pourra le faire. L’erreur serait d’en déduire que la livraison par drone va se généraliser, et notamment en ville. Ce n’est d’ailleurs pas ce que dit Amazon. Si Amazon se lance, c’est soit qu’il a estimé que c’est rentable, soit pour montrer qu’il maîtrise ce domaine. Connaissant la firme, ils ont forcément réfléchi à ce qu’ils voulaient faire. On peut douter qu’une livraison par drone à Paris ou Londres serait compétitive alors qu’il existe d’autres moyens de le faire.

